Таких паводков в Беларуси не было 10 лет! Вода в Западной Двине поднялась на 9,5 метра

Новости Беларуси. Гидрологи фиксируют подъем уровня воды в реках Витебской области. Наиболее острая ситуация на Западной Двине. Уже побит рекорд 10-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вода поднялась почти на 9,5 метра. Только за сутки прирост 22 сантиметра.

Разлив стал серьезной проблемой для местных жителей. Под Витебском Западная Двина размыла часть проселочной дороги и все ближе подбирается к домам. Люди в прямом смысле слова пытаются остановить большую воду подручными средствами. В ход идут мешки с песком, но пока сдержать прилив не удается. В зоне стихийного бедствия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Задействованы МЧС, местные власти и энергетики.

Юрий Родионов, начальник Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Проводить укрепления береговой линии путем подвоза как крупного строительного мусора, согласовав это с экологией. И, возможно, падающими деревьями, которые на берегу Двины. Также у нас проводится подворовой обход садоводческих товариществ. Если уже ранние садоводы прибыли на участки, то пока им рекомендуется воздержаться от пребывания здесь.