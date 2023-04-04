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Таких паводков в Беларуси не было 10 лет! Вода в Западной Двине поднялась на 9,5 метра

04 апреля 2023 14:48
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Новости Беларуси. Гидрологи фиксируют подъем уровня воды в реках Витебской области. Наиболее острая ситуация на Западной Двине. Уже побит рекорд 10-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вода поднялась почти на 9,5 метра. Только за сутки прирост 22 сантиметра.

Таких паводков в Беларуси не было 10 лет! Вода в Западной Двине поднялась на 9,5 метра-1

Разлив стал серьезной проблемой для местных жителей. Под Витебском Западная Двина размыла часть проселочной дороги и все ближе подбирается к домам. Люди в прямом смысле слова пытаются остановить большую воду подручными средствами. В ход идут мешки с песком, но пока сдержать прилив не удается. В зоне стихийного бедствия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Задействованы МЧС, местные власти и энергетики.

Таких паводков в Беларуси не было 10 лет! Вода в Западной Двине поднялась на 9,5 метра-4

Юрий Родионов, начальник Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Проводить укрепления береговой линии путем подвоза как крупного строительного мусора, согласовав это с экологией. И, возможно, падающими деревьями, которые на берегу Двины. Также у нас проводится подворовой обход садоводческих товариществ. Если уже ранние садоводы прибыли на участки, то пока им рекомендуется воздержаться от пребывания здесь.

Таких паводков в Беларуси не было 10 лет! Вода в Западной Двине поднялась на 9,5 метра-7

Специалистами МЧС идет ежечасный мониторинг уровня воды в Западной Двине. Организовано дежурство.

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# Паводки в Беларуси # общество # Юрий Родионов # Фотофакт

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