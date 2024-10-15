Прямой эфир

Белорус разводит на хуторе белорусских упряжных лошадей – посмотрите на единственную национальную породу

15 октября 2024 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Настало время сделать ход конем! На хуторе Скрабатуны можно пообщаться с лошадьми белорусской упряжной породы и стать еще счастливее, рассказали в программе «Путевка BY». 

Белорус разводит на хуторе белорусских упряжных лошадей – посмотрите на единственную национальную породу-2

Благородная компания, или вестерн по-белорусски! Знакомьтесь – Яков Серафимович – глава крестьянско-фермерского хозяйства и крестный отец почти 40 скакунов. Влюбился в грациозных с самого детства. Занимался спортом в Ратомке, но бывших конников не бывает. Сейчас разводит лошадей и помогает туристам обрести баланс и уверенность.

Белорус разводит на хуторе белорусских упряжных лошадей – посмотрите на единственную национальную породу-4

Яков Серафимович, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Когда мы начинаем верховую работу, я всегда объясняю: ребята, ваш страх пугает лошадь дополнительно. В первую очередь, если вы хотите уверенно сидеть и ехать, нужно успокоить себя. Когда человек проходит через ситуацию, казалось бы, невыполнимую, он понимает, что его возможности на самом деле гораздо больше, чем ему казалось.

Белорус разводит на хуторе белорусских упряжных лошадей – посмотрите на единственную национальную породу-6

Яков Серафимович:
Лошади белорусской упряжной породы – это наша единственная национальная порода, это народная лошадь, лошадь широкого спектра использования. Она работает и в упряжи, и под седлом, и даже в спорте может что-то показать. Конечно, не олимпийские результаты, но достаточно неплохой уровень. Неприхотливые, выносливые, с хорошей работоспособностью. Она, как и сами белорусы, толерантная, очень покладистая лошадка, хотя и характер может иногда показать. Славится она разнообразием мастей. Вот мы видим буланую с вами лошадь. 

Белорус разводит на хуторе белорусских упряжных лошадей – посмотрите на единственную национальную породу-8

Яков Серафимович:
Это изабелловый жеребенок с голубыми глазами, розовой кожей – очень редкое явление. Есть соловые, есть гнедо-саврасы.

Белорус разводит на хуторе белорусских упряжных лошадей – посмотрите на единственную национальную породу-10

Лучшие тренеры и психологи. Лошадки сделают ваш выходной! И вы, как жокей, будете смотреть на жизнь ярче и бодрей. Хозяин расскажет про законы табуна и откроет немало секретов. А вы знали, что анатомически лошадь ходит на одном пальце? Вас ожидает немало открытий и эмоциональный заряд. Здесь готовы научить каждого и подарить приключения по мере возможностей.

Яков Серафимович:
Начинающим мы предлагаем просто занятия в манеже, у кого все хорошо получается, мы предлагаем выезды на природу от часа и до восьми часов, в зависимости от того, кто сколько может выдержать, кто на сколько готов подписаться.

Подробности в видео.

# Туризм # Животные # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС
15 октября 2024 06:49

Роман Головченко примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС

На территории костёла в Глубоком похоронены родственники известного русского писателя – рассказываем какого
15 октября 2024 06:45

На территории костёла в Глубоком похоронены родственники известного русского писателя – рассказываем какого

22 супружеские пары со всей Беларуси приняли участие в проекте «Разговоре о важном» в Полоцке
14 октября 2024 19:42

22 супружеские пары со всей Беларуси приняли участие в проекте «Разговоре о важном» в Полоцке