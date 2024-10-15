Белорус разводит на хуторе белорусских упряжных лошадей – посмотрите на единственную национальную породу

Настало время сделать ход конем! На хуторе Скрабатуны можно пообщаться с лошадьми белорусской упряжной породы и стать еще счастливее, рассказали в программе «Путевка BY».

Благородная компания, или вестерн по-белорусски! Знакомьтесь – Яков Серафимович – глава крестьянско-фермерского хозяйства и крестный отец почти 40 скакунов. Влюбился в грациозных с самого детства. Занимался спортом в Ратомке, но бывших конников не бывает. Сейчас разводит лошадей и помогает туристам обрести баланс и уверенность.

Яков Серафимович, глава крестьянско-фермерского хозяйства: Когда мы начинаем верховую работу, я всегда объясняю: ребята, ваш страх пугает лошадь дополнительно. В первую очередь, если вы хотите уверенно сидеть и ехать, нужно успокоить себя. Когда человек проходит через ситуацию, казалось бы, невыполнимую, он понимает, что его возможности на самом деле гораздо больше, чем ему казалось.

Яков Серафимович: Лошади белорусской упряжной породы – это наша единственная национальная порода, это народная лошадь, лошадь широкого спектра использования. Она работает и в упряжи, и под седлом, и даже в спорте может что-то показать. Конечно, не олимпийские результаты, но достаточно неплохой уровень. Неприхотливые, выносливые, с хорошей работоспособностью. Она, как и сами белорусы, толерантная, очень покладистая лошадка, хотя и характер может иногда показать. Славится она разнообразием мастей. Вот мы видим буланую с вами лошадь.

Лучшие тренеры и психологи. Лошадки сделают ваш выходной! И вы, как жокей, будете смотреть на жизнь ярче и бодрей. Хозяин расскажет про законы табуна и откроет немало секретов. А вы знали, что анатомически лошадь ходит на одном пальце? Вас ожидает немало открытий и эмоциональный заряд. Здесь готовы научить каждого и подарить приключения по мере возможностей.

Яков Серафимович:

Начинающим мы предлагаем просто занятия в манеже, у кого все хорошо получается, мы предлагаем выезды на природу от часа и до восьми часов, в зависимости от того, кто сколько может выдержать, кто на сколько готов подписаться.