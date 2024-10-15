Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром направляется с официальным визитом в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС. Впервые наша страна будет участвовать в диалоге на равных в качестве полноправного участника организации. К Шанхайской семье Беларусь присоединилась еще в 2010-м. Сначала в статусе партнера по диалогу, с 2015-го как наблюдатель, и лишь в июле этого года вошла в состав объединения.

На полях форума запланировано также проведение ряда двусторонних встреч: переговоры с премьер-министром Пакистана и первым вице-президентом Ирана. В Исламабад наша делегация направилась прямиком из Омана, где в течение двух дней говорили об активизации двустороннего сотрудничества. Беларусь и Оман поддерживают друг друга на международной арене, высок уровень взаимопонимания на политическом уровне. Однако пришло время укреплять и торгово-экономические связи. Стороны определили основные направления и проекты двухстороннего сотрудничества на ближайшую перспективу. Все договоренности закрепили на бумаге. А есть и такие, которые только предстоит подписать.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Как итог переговоров стало добровольное обязательство оманской стороны перевести Беларусь в определенный список, они называют его список номер один, который позволит белорусским гражданам через некоторое непродолжительное время пребывать в Омане до 14 дней без визы. Почему для нас это очень важно? Конечно же, мы надеемся и планируем развивать туристические потоки с этой страной, потому что еще это будет способствовать облегчению визита белорусских предпринимателей в эту страну. И, соответственно, оманских коллег, руководителей, оманских бизнесменов – в Республику Беларусь.