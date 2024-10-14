22 супружеские пары со всей Беларуси приняли участие в проекте «Разговоре о важном» в Полоцке

14 октября в Беларуси стартовала самая теплая осенняя семидневка – неделя родительской любви. И началась она, конечно, со Дня матери – прекрасный повод сказать спасибо нашим мамам. С праздником соотечественниц поздравил Президент, отметив, что «заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Счастливая семья – сильное государство». Для Беларуси эта формула – аксиома. Этой очень важной в современном мире теме посвятили форум «Разговор о важном», который прошел в Полоцке.

Мероприятие неформальное, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, призвав участников к обсуждению насущных тем и открытому диалогу. Обмен личным опытом, вопросы к представителям власти, пожелания и предложения – говорили о насущном. Но заглавной темой мероприятия стала социальная политика. Встреча, ставшая продолжением мероприятий ко Дню матери, собрала в древнем городе 22 супружеские пары из всех регионов страны и, конечно, Минска. Учителя и инженеры, механизатор, руководитель театра кукол и настоятель прихода храма. Людей разных профессий объединяет желание говорить о важном и делиться своим видением мира с другими. Сегодня в Беларуси действуют 2 300 законов, но особое внимание тем, что способствуют развитию и укреплению статуса семьи. В настоящее время на долю этого социального института выпадает немало сложностей и вызовов. Как правило, они берут свое начало в западном мире. Защищаться от них Беларусь не стремится. Наша страна живет, опираясь на собственные традиции и примеры. Одним из таких можно назвать семью Савчук – победителей республиканского конкурса «Семья года». Мы уже рассказывали, как живет эта многодетная семья из Гродно – читать здесь.

Ольга Савчук, многодетная мама:

Огромное спасибо за оказание помощи семьям и оказание внимания для семей многодетных, молодых. Потому что та помощь, которая оказывается семьям, на самом деле невероятная.