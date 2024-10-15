На территории костёла в Глубоком похоронены родственники известного русского писателя – рассказываем какого
Выше неба паруса! Мы снова на Глубоччине! В озерном крае не соскучишься, и есть путевки на любой вкус. Октябрь – месяц религиозного туризма, поэтому начинаем путешествие в программе «Путевка BY» с легендарного Задорожского костела, которому посвящают стихи.
Он величаво возвышается над просторами, оберегает и призывает расти духовно. Божественная неоготика, словно звучание органа, в самое сердце. И хоть алый храм – 1910 года рождения, святая история началась намного раньше.
Ксендз Эдвард Народовский, настоятель костела Найсвятейшей Девы Марии Ласковой:
Першы касцёл на гэтым месцы, у парафіі Задарожжа пабудаваны ў 1601 годзе. Фундаваў будову гэтага касцёла кароль Зыгмунд III. Пра ўзнікненне гэтай святыні складзена прыгожая легенда. У XVI-XVII стагоддзі гэтыя тэрыторыі былі ахопленыя польска-шведскай вайной, і непадалёку праходзіла моцная бітва. І тады Зыгмунд III на гэтым месцы лёг крыжам і ў малітве звярнуўся да Маці Божай Ласкавай з просьбай, каб яна дапамагла. І стаўся цуд, у гэтай бітве адбылася перамога. І тады на гэтым месцы быў узнесены гэты велічны драўляны касцёл, які перабудоўваўся некалькі разоў. Так склалася, што ў 1902 годзе гэтая драўляная святыня згарэла.
Было принято решение немедленно восстановить святыню. Архитектором стал автор костела в Миорах Антоний Дубовик, а вся организация легла на плечи ксендза Антония Валентыновича. Он попросил прихожан пожертвовать деньги на строительство. Тогда парафия насчитывала 5 000 верующих. Специально даже выпустили открытку с призывом о благотворительности. Неподалеку, возле озера Мнюта изготавливали качественный кирпич. Позже храм озарил калейдоскоп витражей, и в 1910-м торжественно освятили новый костел. И, несмотря на то, что финансирование было значительно урезано, удалось возвести настоящий шедевр.
Ксендз Эдвард Народовский:
Яшчэ хачу вярнуцца да часу Другой сусветнай вайны. Там здарыўся такі цуд. Тут праходзіў бой, людзі звярталіся да Пана Бога, звярталіся да Маці Божай Ласкавай, і калі немцы з іншага боку, з боку возера пачалі страляць, то з гэтага боку савецкія салдаты не адмовілі ніводным стрэлам, таму што баяліся, што гэтыя стрэлы трапяць у святыню, святыня будзе вельмі моцна пашкоджана. Людзі называюць гэты момант, сапраўды, такім цудам Маці Божай.
Алла Галай, инструктор-методист по туризму Глубокского районного физкультурно-оздоровительного центра:
На территории костела похоронены родственники русского писателя Александра Грина. Как так получилось? На самом деле настоящая фамилия – это Гриневский. Их родовое имение Якубенки находилось совсем рядом с этим Задорожским костелом. Его прадед Леонард Гриневский когда-то поселился здесь и здесь же был похоронен. Отец Грина родился в этих Якубенках, но потом за участие в восстании 1863 года был сослан в Томскую губернию, а затем в Вятку. Он осел в Вятке, где и появился на свет Александр Грин. Сам Александр Грин очень хотел когда-то вернуться в это имение, навестить эти края, но так ему не удалось. Не сохранился, к сожалению, усадебный дом, но сохранились хозяйственные постройки этого имения. Возможно, когда-то будет создан музей Александра Грина на нашей глубокской земле.
Подробности в видео.