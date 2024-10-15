На территории костёла в Глубоком похоронены родственники известного русского писателя – рассказываем какого

Выше неба паруса! Мы снова на Глубоччине! В озерном крае не соскучишься, и есть путевки на любой вкус. Октябрь – месяц религиозного туризма, поэтому начинаем путешествие в программе «Путевка BY» с легендарного Задорожского костела, которому посвящают стихи.

Он величаво возвышается над просторами, оберегает и призывает расти духовно. Божественная неоготика, словно звучание органа, в самое сердце. И хоть алый храм – 1910 года рождения, святая история началась намного раньше.

Ксендз Эдвард Народовский, настоятель костела Найсвятейшей Девы Марии Ласковой:

Першы касцёл на гэтым месцы, у парафіі Задарожжа пабудаваны ў 1601 годзе. Фундаваў будову гэтага касцёла кароль Зыгмунд III. Пра ўзнікненне гэтай святыні складзена прыгожая легенда. У XVI-XVII стагоддзі гэтыя тэрыторыі былі ахопленыя польска-шведскай вайной, і непадалёку праходзіла моцная бітва. І тады Зыгмунд III на гэтым месцы лёг крыжам і ў малітве звярнуўся да Маці Божай Ласкавай з просьбай, каб яна дапамагла. І стаўся цуд, у гэтай бітве адбылася перамога. І тады на гэтым месцы быў узнесены гэты велічны драўляны касцёл, які перабудоўваўся некалькі разоў. Так склалася, што ў 1902 годзе гэтая драўляная святыня згарэла.

Было принято решение немедленно восстановить святыню. Архитектором стал автор костела в Миорах Антоний Дубовик, а вся организация легла на плечи ксендза Антония Валентыновича. Он попросил прихожан пожертвовать деньги на строительство. Тогда парафия насчитывала 5 000 верующих. Специально даже выпустили открытку с призывом о благотворительности. Неподалеку, возле озера Мнюта изготавливали качественный кирпич. Позже храм озарил калейдоскоп витражей, и в 1910-м торжественно освятили новый костел. И, несмотря на то, что финансирование было значительно урезано, удалось возвести настоящий шедевр.

Ксендз Эдвард Народовский:

Яшчэ хачу вярнуцца да часу Другой сусветнай вайны. Там здарыўся такі цуд. Тут праходзіў бой, людзі звярталіся да Пана Бога, звярталіся да Маці Божай Ласкавай, і калі немцы з іншага боку, з боку возера пачалі страляць, то з гэтага боку савецкія салдаты не адмовілі ніводным стрэлам, таму што баяліся, што гэтыя стрэлы трапяць у святыню, святыня будзе вельмі моцна пашкоджана. Людзі называюць гэты момант, сапраўды, такім цудам Маці Божай.