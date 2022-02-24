Единицы пытались что-то сделать по заказу Запада. СК Беларуси озвучил новые подробности событий 2020-го

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Я без малого 30 лет прохожу службу в органах, обеспечивающих национальную безопасность, и я видел, как глава государства выстраивал эту систему. Могу с уверенностью сказать, что по другому сценарию события развиваться просто не могли, с учетом того, какая у нас создана, во-первых, система безопасности, во-вторых, какое у нас общество. То, что единицы попытались что-то сделать по, опять же, заказу Запада, это ни в коей мере не говорит о том, что у нас могли повториться события, которые были в других странах, которые могли привести к убийствам, грабежам и так далее. Это просто нереально.