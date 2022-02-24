Единицы пытались что-то сделать по заказу Запада. СК Беларуси озвучил новые подробности событий 2020-го
Новости Беларуси. Подлинные факты одного большого уголовного дела. 23 февраля в эфире телеканала ОНТ наши коллеги совместно со Следственным комитетом озвучили подробности событий августа 2020 года, а точнее тех, кто стоял за многочисленными преступными эпизодами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранительной системе понадобилось полтора года, чтобы изобличить организаторов хаоса, в который собирались повергнуть всю страну.
В фильме авторы делятся подробностями расследования. Но самое главное, проект раскрывает их истинные мотивы, ради которых людей провоцировали на совершение убийств.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Я без малого 30 лет прохожу службу в органах, обеспечивающих национальную безопасность, и я видел, как глава государства выстраивал эту систему. Могу с уверенностью сказать, что по другому сценарию события развиваться просто не могли, с учетом того, какая у нас создана, во-первых, система безопасности, во-вторых, какое у нас общество. То, что единицы попытались что-то сделать по, опять же, заказу Запада, это ни в коей мере не говорит о том, что у нас могли повториться события, которые были в других странах, которые могли привести к убийствам, грабежам и так далее. Это просто нереально.
Призывы к беспорядкам, участие в экстремистских формированиях, бунты и погромы, нападение на сотрудников правопорядка, преследование должностных лиц и травля тех, кто поддерживает государство. Так кто же готовил государственный переворот и за чьи деньги? Ответы в трехсерийном фильме ОНТ «Одно уголовное дело».