За два дня досрочного голосования по изменениям Конституции проголосовало 14,53% избирателей

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается важная политическая кампания. 24 февраля третий день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как показали цифры первых двух дней референдума, возможностью выразить свое мнение заблаговременно пользуются многие белорусы. На участках отмечена хорошая явка, люди активны. Голосуют осознанно. Для этого созданы все условия, в том числе и прошедшая накануне информационная кампания, которая помогла разъяснить гражданам все предлагаемые новшества.
23 февраля ЦИК озвучила свежие данные – явка по стране составила 14,53 %. Наибольшую активность проявили жители Гомельской области – бюллетени получили более 17 % граждан. Далее следует Могилевская, Брестская и Минская области. Немного отстают Витебская и Гродненская.
Напомним, всего на территории страны образовано более 5 500 участков, где белорусы могут свободно отдать свой голос, если по каким-либо причинам не смогут этого сделать в основной день референдума 27 февраля. Все эти дни участки работают с 10:00 до 19:00.
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