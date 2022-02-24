За два дня досрочного голосования по изменениям Конституции проголосовало 14,53% избирателей

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается важная политическая кампания. 24 февраля третий день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показали цифры первых двух дней референдума, возможностью выразить свое мнение заблаговременно пользуются многие белорусы. На участках отмечена хорошая явка, люди активны. Голосуют осознанно. Для этого созданы все условия, в том числе и прошедшая накануне информационная кампания, которая помогла разъяснить гражданам все предлагаемые новшества.