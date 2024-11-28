Белорус о Президенте: «На заводе он поднимает дух людям, что они все довольны»

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Михаил Пашук, житель деревни Хлупин:

Я помню по телевидению, когда он пришел к власти, по телевизору в своей резиденции, я телевизор глядзеў. Ему всякое орали: ты колхозник... И он так за голову взялся, помню, на подножках. Это в Минске было, я это глядзеў по телевизору. А там он приехал и сюда.

Уже тут он молодой был, не такой же, як зараз. Тогда он был хлесткий такой мужчина. А сейчас уже он вообще энергичный стал. На любом предприятии, заводе. На заводе он поднимает дух людям, что они все довольны. Я ж гляджу. Тогда он показался, как вам сказать, он там хотел что-то сделать, поднять. А сейчас он вообще, куда ни кинется, ён зайдзе да любога кутка.