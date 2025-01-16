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Задача – справиться до марта. Хозяйства Минской области активно готовятся к посевной

16 января 2025 14:10
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Период подготовки к посевной – ответственный и важный этап в работе всей отрасли. Агрономы проверяют семенной материал, механизаторы активно ремонтируют технику. Задача – справиться со всем до марта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задача – справиться до марта. Хозяйства Минской области активно готовятся к посевной-2

От исправности машинно-тракторного парка в том числе зависит оперативность работы и качество. Именно весной закладывается основа всего года. Это отлично понимают и в хозяйстве «Козловичи-Агро». И как говорится, готовят сани летом.

Несмотря на то, что уборочная кампания давно закончилась, а посевная еще не началась, без дела в хозяйстве «Козловичи-Агро» никто не сидит. Подготовкой техники к весне занимаются в ремонтных мастерских. За свой агрегат здесь каждый отвечает сам. Например, Андрей Козляк уже 13 лет за рулем одного трактора. Всегда содержит его в порядке, в первую очередь для своей же безопасности.

Задача – справиться до марта. Хозяйства Минской области активно готовятся к посевной-4

Андрей Козляк, механизатор сельхозпредприятия «Козловичи-Агро»:
Я стараюсь так: если заехал – сделал, чтобы сезон отработал и уже не заезжал. Хочу отремонтировать, чтобы можно было посевную отработать без проблем. Хотя бывают всякие нюансы.

Задача – справиться до марта. Хозяйства Минской области активно готовятся к посевной-6

А вот у Александра Радюка опыта за плечами побольше. В хозяйстве он с 1982 года. Он работает здесь водителем. Свою машину всегда ремонтирует в срок, и это заметно. Идеальное состояние, несмотря на пробег. Сейчас готовится к предстоящему техосмотру.

Подробнее в видеоматериале.

# Посевная кампания

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