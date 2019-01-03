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«Белнефтехим» снизил цены на автомобильное топливо

03 января 2019 07:54
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Новости Беларуси. В Беларуси с 3 января дня подешевело топливо. О снижении цены, в частности, объявил концерн «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белнефтехим» снизил цены на автомобильное топливо-1

Так, литр дизеля теперь стоит 1 рубль 53 копейки, бензин подешевел на 2 копейки. Как сообщили в концерне, другие сети АЗС тоже могут пойти на снижение цены.

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# Цены на бензин # общество # Фотофакт

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