«Белнефтехим» снизил цены на автомобильное топливо

Новости Беларуси. В Беларуси с 3 января дня подешевело топливо. О снижении цены, в частности, объявил концерн «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, литр дизеля теперь стоит 1 рубль 53 копейки, бензин подешевел на 2 копейки. Как сообщили в концерне, другие сети АЗС тоже могут пойти на снижение цены.

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