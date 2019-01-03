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Семьям, у которых в январе в Минске родятся дети, вручат подарочные коробки для новорождённых

03 января 2019 06:57
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Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей республике получили в новогоднюю ночь самые желанные подарки. Однако на этом приятные сюрпризы для них не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семьям, у которых в январе в Минске родятся дети, вручат подарочные коробки для новорождённых-1

Всех мамочек, чьи дети родились в первом месяце нового года, поздравляют с радостным событием не только ближайшие родственники, но и общественные организации. В качестве подарка не просто цветы, а специальные подарочные наборы со всем необходимым для малышей в первые месяцы жизни – от средств гигиены до косметики для молодых мам, которых ждут не только радостные хлопоты и заботы, но и восстановление после родов.

Семьям, у которых в январе в Минске родятся дети, вручат подарочные коробки для новорождённых-4

Воплощение этой идеи не потребовало бюджетного финансирования. Такие подарки для младенцев, по словам организаторов, сформированы при поддержке ряда брендов-партнеров проекта. Причем если у женщины родится двойня или даже тройня, «приданое» получит каждый из малышей.

# Дети и родители # общество # Фотофакт

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