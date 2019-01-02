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В первые часы нового года в столице родилось 9 детей

02 января 2019 21:09
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Новости Беларуси. Лучший подарок для родителей. В первые часы нового года в столице появилось на свет девять детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первые часы нового года в столице родилось 9 детей-1

Первым оказался мальчик. Он родился около часа ночи в РНПЦ «Мать и дитя». В 2:20 в 6-ой городской клинической больнице родилась девочка, а спустя два часа громким криком заявил о своем появлении на свет мальчик.

В первые часы нового года в столице родилось 9 детей-4

Еще по двое детей родились в первой городской клинической больнице и во втором роддоме. По одному ребенку – в пятой и третьей больницах. Вскоре в столице пройдет традиционная акция – молодые мамы получат подарочные наборы со всем необходимым для малышей.

# Дети # общество # Фотофакт

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