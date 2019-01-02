В первые часы нового года в столице родилось 9 детей

Новости Беларуси. Лучший подарок для родителей. В первые часы нового года в столице появилось на свет девять детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первым оказался мальчик. Он родился около часа ночи в РНПЦ «Мать и дитя». В 2:20 в 6-ой городской клинической больнице родилась девочка, а спустя два часа громким криком заявил о своем появлении на свет мальчик.