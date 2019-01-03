Новая схема уплаты «дорожного налога» в Беларуси: как это будет работать

Новости Беларуси. Оплата по месяцам и фотофиксация нарушений: в Беларуси подготовлен проект указа «О платежах за участие в дорожном движении», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, госпошлину предлагается упразднить. Вместо нее введут плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Оплачивать ее будут лица, зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ. При этом от трат освободят владельцев специально оборудованных авто для инвалидов. А вот для организаций и индивидуальных предпринимателей тарифы прежние.