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Новая схема уплаты «дорожного налога» в Беларуси: как это будет работать

03 января 2019 06:48
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Новости Беларуси. Оплата по месяцам и фотофиксация нарушений: в Беларуси подготовлен проект указа «О платежах за участие в дорожном движении», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, госпошлину предлагается упразднить. Вместо нее введут плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Оплачивать ее будут лица, зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ. При этом от трат освободят владельцев специально оборудованных авто для инвалидов. А вот для организаций и индивидуальных предпринимателей тарифы прежние.

Новая схема уплаты «дорожного налога» в Беларуси: как это будет работать-1

Фиксировать проезд будут техническими средствами. За какой период заплатить – личное дело водителя и рассчитывается из количества месяцев, когда он хочет использовать авто. Предполагается, что подобные нововведения придут на смену госпошлине уже весной-2019.

# Налоги # Экономика # Фотофакт

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