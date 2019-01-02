Прямой эфир

В микрорайоне «Новинки» появилась воркаут-площадка

02 января 2019 21:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, она ещё пустует. Но сомневаться в ее популярности весной не приходится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В микрорайоне «Новинки» появилась воркаут-площадка-1

Ведь оборудование современное и практичное. В комплексе 20 тренажеров. В их числе – взрослые и детские турники, брусья, гимнастические кольца и шведская стенка. На площадке одновременно смогут тренироваться 20 человек. Кстати, эта площадка уже четвертая в Центральном районе. Места для занятия воркаутом обустроены также в сквере Марата Казея, у Дворца спорта, а также на Победителей, 114.

В микрорайоне «Новинки» появилась воркаут-площадка-4


Татьяна Нестерович, заместитель директора КУП ЖКХ Центрального района:
В 2019 году еще будем строить, может появятся и побольше площадки, будем производить ремонт существующих спортивных площадок, которые находятся на внутридворовых территориях.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В первые часы нового года в столице родилось 9 детей
02 января 2019 21:09

В первые часы нового года в столице родилось 9 детей

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями
02 января 2019 19:34

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз
02 января 2019 17:35

В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз