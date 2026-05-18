«Беллегпром» и Минпромторг России расширяют сотрудничество

Беларусь планирует нарастить объемы поставок в Россию шерстяных и подкладочных тканей для производства школьной формы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в нашу страну делегации во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Иваном Куликовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня российские партнеры посетили предприятие «Камволь». Это флагман белорусского текстиля с полным циклом производства – от изготовления пряжи до выпускника готовой продукции. За год здесь ошивается около шести миллионов погонных метров ткани. Делегация ознакомилась с деятельностью предприятия и обсудила перспективные направления сотрудничества. Одно из них – возможность субсидирования российских производителей шерсти. Это позволит снизить сырьевые затраты, сделав конечную белорусскую продукцию еще более конкурентоспособной. Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Камволь»:

Мы работаем на российском рынке. У нас основной рынок экспортных поставок. По первому кварталу Минский камвольный комбинат, наше предприятие имеет показатель 108 % экспорта. Работаем мы через дилерскую сеть в основном. Представлены мы оптовым своим складом в городе Иваново. Стараемся уже перейти на такой локальный, скажем, уровень взаимодействия по федеральным округам.