«Беллегпром» и Минпромторг России расширяют сотрудничество

Беларусь планирует нарастить объемы поставок в Россию шерстяных и подкладочных тканей для производства школьной формы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в нашу страну делегации во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Иваном Куликовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня российские партнеры посетили предприятие «Камволь». Это флагман белорусского текстиля с полным циклом производства – от изготовления пряжи до выпускника готовой продукции. За год здесь ошивается около шести миллионов погонных метров ткани. Делегация ознакомилась с деятельностью предприятия и обсудила перспективные направления сотрудничества. Одно из них – возможность субсидирования российских производителей шерсти. Это позволит снизить сырьевые затраты, сделав конечную белорусскую продукцию еще более конкурентоспособной.
Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Камволь»:
Мы работаем на российском рынке. У нас основной рынок экспортных поставок. По первому кварталу Минский камвольный комбинат, наше предприятие имеет показатель 108 % экспорта. Работаем мы через дилерскую сеть в основном. Представлены мы оптовым своим складом в городе Иваново. Стараемся уже перейти на такой локальный, скажем, уровень взаимодействия по федеральным округам.
Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
При системной работе, которая есть у нас Минпромторгом, результат у нас будет. Конечно, у нас уже договоренности. Мы каждый квартал проводим совместные встречи с производителями Российской Федерации и Республики Беларусь на уровне Минпромторга, где мы обсуждаем все вопросы, которые увязаны и с фурнитурой, и с производством ткани, и с отшивом тех или иных изделий. Это еще раз подтверждает открытость формата и, конечно же, большой положительный результат, хорошие динамики. У нас, я уверена, что будет и дальше результат, который мы сможем доложить правительству, и увидим в цифрах.
Около 70 % производимой продукции «Беллегпрома» поставляют почти в 80 стран. Основным рынком является Россия. Сотрудничество ведется на взаимовыгодных условиях. Беларусь импортирует химические волокна, шерсть и фурнитуру, а закупает ковры и ткани. Визит российской делегации позволит наметить новые точки роста и расширить сотрудничество.