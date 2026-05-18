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Лукашенко: потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот

18 мая 2026 10:36
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Потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот. Об этом было заявлено на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Денисом Паслером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот-2

Сегодня межрегиональное сотрудничество занимает все более важное место в укреплении союзной экономики Беларуси и России. Во многом именно на уровне регионов выстраиваются устойчивые производственные цепочки, расширяются торговые связи и запускаются конкретные совместные проекты.

Свердловская область для нашей страны в этом смысле остается давним и стратегически значимым партнером среди российских регионов. И цифры это подтверждают – за последние несколько лет экономические связи заметно укрепились. Если в 2021-м объем взаимной торговли составлял около 500 миллионов долларов, то сейчас он приблизился уже к 930 миллионам.

Белорусская сторона поставляет в российский регион продовольствие и промышленную продукцию, прежде всего молочные товары и металлоизделия. В Свердловской области закупаем металлопродукцию, медную проволоку и отдельные виды химического сырья. Вместе с тем стороны нацелены не только сохранять нынешнюю динамику, но и заметно наращивать экономические объемы.

Лукашенко: потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Что касается нашего сотрудничества, то за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить и мы, ну миллиард – это просто для нас проходная цифра. И дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот. Есть над чем работать.

Мы вам очень благодарны за то, что вы покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы и в свое время, и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с Президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. 

Сегодня бешенства хватает с стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем два модернизированных завода. Посол это хорошо знает и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России.

Лукашенко: потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот-6

Еще одно важнейшее направление – промышленная кооперация. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно она во многом становится основой будущего развития и экономических связей между Беларусью и Россией. Причем успешные примеры такого взаимодействия уже есть. А после ухода ряда западных компаний с белорусского и российского рынков для союзных производителей открылись дополнительные возможности, прежде всего в сфере импортозамещения, расширения собственных производств и запуска новых совместных проектов. Беларусь в этом направлении подтверждает готовность к дальнейшей работе. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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