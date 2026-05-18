В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и обеспечения. Военные отрабатывают применение современных средств поражения, включая специальные боеприпасы. Главная задача – проверить готовность личного состава и техники к действиям в неплановых и абсолютно не подготовленных районах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тренировке задействованы ракетные войска и авиация. Белорусские военные работают в тесном взаимодействии с российскими коллегами. Совместно они отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению.

Особое внимание уделяется скрытности маневров и перемещению техники на дальние расстояния. В Минобороны Беларуси подчеркивают – тренировка носит плановый характер в рамках Союзного государства. Она не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе.