Белковая корзиночка и знаменитый торт «Мечта». Что любят покупать минчане в универсаме «Центральный»

Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Магазин Ленинского райпищеторга № 13 – так изначально назывался «Центральный». Универсам работает с 1954 года, а его кафетерию на первом этаже больше 40 лет. Здесь продают знаменитые советские пирожные.

Ирина Степанова, директор универсама «Центральный»:

Это наша знаменитая белковая корзиночка. Мы в день продаем почти 200 штук.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Рецепт не меняется?

Ирина Степанова:

Только советский рецепт, только натуральные продукты. Продукты подаются каждый день на сутки работы. То есть, допустим, завтра этого пирожного не будет.