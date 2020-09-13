Белковая корзиночка и знаменитый торт «Мечта». Что любят покупать минчане в универсаме «Центральный»

Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Магазин Ленинского райпищеторга № 13 – так изначально назывался «Центральный». Универсам работает с 1954 года, а его кафетерию на первом этаже больше 40 лет. Здесь продают знаменитые советские пирожные.
Ирина Степанова, директор универсама «Центральный»:
Это наша знаменитая белковая корзиночка. Мы в день продаем почти 200 штук.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Рецепт не меняется?
Ирина Степанова:
Только советский рецепт, только натуральные продукты. Продукты подаются каждый день на сутки работы. То есть, допустим, завтра этого пирожного не будет.
Покупатель, зашедший в «Центральный», едва ли уходит без «Мечты». Торт по одной и той же уникальной рецептуре изготавливают вот уже 21 год.
«Минск особенный. У него есть свое лицо, своя изюминка». За что минчане любят свой город
Ирина Степанова:
Самый знаменитый торт в Минске, эт точно. В Беларуси – почти самый знаменитый. Для сравнения: у нас, наверное, 20 видов тортов. И каждого в день продаем три-пять, а «Мечты» в день продаем сто.