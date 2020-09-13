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Белковая корзиночка и знаменитый торт «Мечта». Что любят покупать минчане в универсаме «Центральный»

13 сентября 2020 18:26
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Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Белковая корзиночка и знаменитый торт «Мечта». Что любят покупать минчане в универсаме «Центральный»-1

Магазин Ленинского райпищеторга № 13 – так изначально назывался «Центральный». Универсам работает с 1954 года, а его кафетерию на первом этаже больше 40 лет. Здесь продают знаменитые советские пирожные.

Белковая корзиночка и знаменитый торт «Мечта». Что любят покупать минчане в универсаме «Центральный»-4

Ирина Степанова, директор универсама «Центральный»:
Это наша знаменитая белковая корзиночка. Мы в день продаем почти 200 штук.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Рецепт не меняется?

Ирина Степанова:
Только советский рецепт, только натуральные продукты. Продукты подаются каждый день на сутки работы. То есть, допустим, завтра этого пирожного не будет.

Белковая корзиночка и знаменитый торт «Мечта». Что любят покупать минчане в универсаме «Центральный»-7

Покупатель, зашедший в «Центральный», едва ли уходит без «Мечты». Торт по одной и той же уникальной рецептуре изготавливают вот уже 21 год.

«Минск особенный. У него есть свое лицо, своя изюминка». За что минчане любят свой город

Белковая корзиночка и знаменитый торт «Мечта». Что любят покупать минчане в универсаме «Центральный»-10

Ирина Степанова:
Самый знаменитый торт в Минске, эт точно. В Беларуси – почти самый знаменитый. Для сравнения: у нас, наверное, 20 видов тортов. И каждого в день продаем три-пять, а «Мечты» в день продаем сто.

# День города в Минске # общество # Ирина Степанова # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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