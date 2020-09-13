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Задержали группу молодых людей с битами. В Минске прошли воскресные акции протеста

13 сентября 2020 18:20
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Новости Беларуси. Утром 13 сентября из польского пропагандистского Telegram-канала были получены инструкции – идти к резиденции Президента и жилому кварталу в центре столицы. Не побрезговали и публикацией личных адресов должностных лиц с призывом «зайти в гости», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Задержали группу молодых людей с битами. В Минске прошли воскресные акции протеста-1

К слову, шли именно теми маршрутами, которые нарисовал тот самый Telegram-канал. Если это не координация процесса и вмешательство извне, тогда что же? Если нет, то толпой можно управлять на улице. Это уже не стихийный протест, а четко срежиссированная акция.

Подробнее в видеоматериале.

Задержали группу молодых людей с битами. В Минске прошли воскресные акции протеста-4

Люди были настроены агрессивно, звучали призывы идти на щиты. На проспекте Победителей в районе Дворца художественной гимнастики задержали группу молодых людей с битами. Протестующие разбрасывали шипы.

Задержали группу молодых людей с битами. В Минске прошли воскресные акции протеста-7

В большинстве на улицы вновь вышли подростки и молодежь. Перекрывали проезжую часть, провоцировали правоохранителей, оскорбляли и угрожали. Но самое интересное, что в шесть вечера, как и в прошлые воскресные дни, акция начала сворачиваться как по расписанию. Удивительное постоянство.

Задержали группу молодых людей с битами. В Минске прошли воскресные акции протеста-10

К слову, 12 сентября из Польши пришел очередной призыв. Организаторы цветных революций надеялись на массовое предательство среди силовиков и чиновников – и разочаровались. Поэтому поставили дедлайн: три недели, после этого народ окончательно разделят по принципу свой – чужой. Серьезно к такому относиться нельзя, но это явно демонстрирует тоталитарный и даже сектантский характер польских провокаторов. Цели и задачи зарубежных кураторов понятны и не особо скрываются.

Задержали группу молодых людей с битами. В Минске прошли воскресные акции протеста-13

Деление Беларуси абсолютно абсурдное с точки зрения интересов Польши. Нам не нужен кусок Беларуси, нам нужна Беларусь вся.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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