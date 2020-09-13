Генеральный секретарь ЦК Компартии Каталонии: в Беларуси демократии больше, чем в любой другой европейской стране

В программе «Неделя» еще одно мнение из-за рубежа. Собеседник – генеральный секретарь ЦК Компартии Каталонии Альберт Сантин. Игорь Позняк, СТВ:

Господин Альберт, добрый вечер.

Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии:

Добрый вечер и вам, только не называйте меня господином, называйте меня товарищем. «Именно крупные СМИ решают, что правда, а что ложь» Игорь Позняк:

Вы в Беларуси шестой раз. Скажите, в Каталонии, в Испании, в Европе есть ли недостаток правдивой информации о Беларуси? Альберт Сантин:

Знаете, это довольно глубокий вопрос, потому что действительно существует большое количество ложной информации. Дело в том, что практически все государственные и частные телеканалы в итоге работают по одному заказу. В данном случае заказчиком выступает Европейский союз. Соответственно, здесь нельзя говорить о предвзятости или непредвзятости. Они просто выполняют приказы своего начальства. Так, по информации, которая в итоге доходит до народа, в Беларуси страшная диктатура, люди умирают от голода, у них никаких свобод. Тот, кто контролирует информацию, контролирует мнение народа. Да, существуют также альтернативные СМИ, которые охотно проводят интервью, но охват аудитории у них гораздо меньше. Таким образом, именно крупные СМИ решают, что правда, а что ложь.

Сегодня мы все еще часто сталкиваемся с двойными стандартами в политике Игорь Позняк:

Почему на одни и те же или на очень похожие события мы получаем совершенно разные оценки от европейских политиков, журналистов? Например, Ангела Меркель комментирует события в Беларуси, но никаких заключений мы не слышали по поводу очередного витка протестов «желтых жилетов» во Франции. Мы имеем дело с двойными стандартами? Альберт Сантин:

Да, это определенно двойные стандарты. Сегодня мы все еще часто сталкиваемся с ними. В США, например, до сих продолжается дискриминация национальных меньшинств, как в 50-х годах. Полиция на улицах атакует людей с другим цветом кожи только потому, что у них другой цвет кожи. Но им неинтересно говорить об этом. Никто не будет говорить о том, что в США нет стабильности, что там царит расизм, что там люди умирают от голода. Зачем говорить об этом? Лучше поговорим о том, какое зло творится в Беларуси. Почему? Потому что они заинтересованы в этом. Это и есть двойные стандарты.

Если то, что происходит в США, начнет происходить в Беларуси, сюда же немедленно вмешается ООН Игорь Позняк:

Недавно Дональд Трамп озвучил свою позицию касательно предстоящих выборов в Америке. Он сказал, что если кто-то будет протестовать против его избрания, если таковое случится, с этими протестами он разберется в течение нескольких минут. Что вы об этом думаете, это тоже двойные стандарты? Альберт Сантин:

Да, совершенно верно. Это одна маленькая ловушка для большой дичи. Это нельзя сравнить с сегодняшней ситуацией здесь. Поскольку я часто беседую со своими товарищами, я прошу их представить, что то, что происходит в США, начнет происходить в Беларуси. Сюда же немедленно вмешается ООН с целью сместить преступное правительство. Но если речь идет о США, то в этом нет необходимости, потому что у них все под контролем.

«Сегодня оппозицию используют в этой политической шахматной партии» Игорь Позняк:

Для вас очевидно, что протестные настроения некоторых слоев населения в Беларуси культивируются из-за рубежа? Альберт Сантин:

Да, так и есть. И эти протесты не только контролируются, но и финансируются. Более того, с самого первого дня прихода Лукашенко к власти самым главным спонсором был и остается Сорос. То явно, то скрытно, но именно он начал формировать и развивать оппозиционные средства коммуникации. И это правда. Таким же образом протесты контролируются из Чехии, из Польши, из других европейских стран. И существуют так называемые страны-спутники как Испания, Италия, Португалия или Франция, которые играют роль посредника в передаче информации, не принимая участия в большой игре. В итоге мы имеем оппозицию, которая спонсируется правительствами других стран, людьми из других стран, которые видят свой интерес в данной ситуации. Эту оппозицию нельзя назвать исключительно внутренней. Сегодня оппозицию используют в этой политической шахматной партии. Так происходит не только в Европе, но и во всем мире. Создание новых границ и лоббирование интересов тех, кто играет в эту игру.

«В Испании безработица среди молодежи составляет более 50 %» Игорь Позняк:

Что нужно сделать, чтобы вырулить в нужное русло, чтобы возобладал здравый смысл и все закончилось хорошо? Альберт Сантин:

Прежде всего хочу отметить, что я не тот, кто может читать лекции о том, что нужно, а что не нужно делать в Беларуси. Однако я искренне считаю, что очень важно, чтобы молодежь услышала то, что говорит Александр Григорьевич, поскольку именно молодежь сейчас действительно используют. Они не думают о том, что они разрушают будущее, свое будущее и будущее своих детей. Они всю жизнь прожили в независимой, сильной стране, и они не знают, каково это – просыпаться каждое утро, выходить на улицу в той же Барселоне и видеть сотни человек, которые спят на улице, которым нечего есть. Люди не знают, что их ждет завтра. В Испании безработица среди молодежи составляет более 50 %. Более 50 % молодых людей не работают и не учатся. 40 % населения Андалузии или таких городов как Сеута и Мелилья – безработные. 50 % населения живут за чертой бедности – и это правда. Когда наступает зима в Испании, многие семьи не могут подключить отопление, потому что у них нет денег. Они этого хотят? Они жаждут перемен, но они не знают, к каким переменам они идут. Они не жили в этом. Мы знаем, что это такое. И поэтому мне нравится Беларусь: независимо от того богатая страна или бедная, но в ней можно жить, можно есть. Существуют бесплатное медицинское обслуживание, образование. Достойная жизнь. И это именно то, чего они могут лишиться. Проблема в том, что люди часто не ценят то, что имеют, пока не потеряют это.