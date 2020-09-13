«Люди здесь открыты в плане эмоций». Турист из Мексики о любимых местах в Минске

Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Привычные слова hola-hola Алехандро сменил на «привет» и «вітаю». В Минске турист из Мехико гостит месяц. За это время он оценил простор города. На родине ацтеков, говорит, все гораздо уже.