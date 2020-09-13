«Люди здесь открыты в плане эмоций». Турист из Мексики о любимых местах в Минске
Новости Беларуси. Любой город – это прежде всего люди, которые в нем живут. О тех, кто каждый день так или иначе делает Минск чуточку лучше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Привычные слова hola-hola Алехандро сменил на «привет» и «вітаю». В Минске турист из Мехико гостит месяц. За это время он оценил простор города. На родине ацтеков, говорит, все гораздо уже.
Алехандро Силва Пунч, турист (Мексика):
Люди здесь открыты в плане эмоций. Если они и грустят, то показывают это. И наоборот. Это важная черта. Вообще, они на первый взгляд кажутся не холодными, а закрытыми вначале. Но потом открывают свое сердце и становятся хорошими друзьями.
У парня в Минске уже появились любимые места. К примеру, улица Зыбицкая. Во-первых, она находится близко к месту, где Алехандро живет. Во-вторых, здесь парень чувствует частичку Мексики.
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Алехандро Силва Пунч:
Мне нравится, что здесь много ночных клубов. Постоянно много людей вечером. И здесь есть клуб, где я могу танцевать бачату и сальсу. Чувствую себя дома, когда танцую.