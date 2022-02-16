Это снизит риски тяжёлых последствий. Сколько раз нужно делать ревакцинацию от коронавируса?

8:30. Перепрофилированный кабинет физиотерапии. Студент медицинского вуза Ростислав закатывает рукава, ведь работы на смене в 34-й столичной поликлинике невпроворот. Но сперва долгожданная процедура. Первую дозу вакцины от коронавируса молодой человек получил полгода назад. Подошло время ревакцинации.

Ростислав Мельников, студент:

Я пришел, чтобы ревакцинироваться, поскольку я думаю, что это важно не только для моего здоровья, но и для здоровья моих близких и всех окружающих.

Конечно, врачи, как и представители других социальных профессий, и пациенты с хроническими заболеваниями находятся в зоне риска. И тут выбирать не приходится. Но сложно представить сейчас тех, кто максимально дистанцируется от внешнего мира. Метро, аптеки, кафе, магазины – мы продолжаем контактировать друг с другом. Важно сделать это общение безопасным.

Кристина Пилипенко, врач-инфекционист 34-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:

Первичная вакцинация у нас состоит из двух доз вакцины, делается для того, чтобы наиболее эффективно сформировался иммунный ответ. Если какой-то процент населения при первой вакцинации не очень эффективно выработал иммунитет, вводится дополнительная доза, чтобы усилить этот эффект. Ревакцинация, то есть бустерная прививка, проводится спустя 6 месяцев с момента первичного введения вакцины. Но если в этот промежуток времени вам диагностировали коронавирус, то ревакцинация должна состояться спустя полгода после болезни.

Кристина Пилипенко:

Сейчас в связи с «омикроном» лучше, когда есть еще бустер. Видно по клинике пациентов: она менее выражена, вакцинация на 100 % не защищает от случая заболевания, но она делается, чтобы снизить риски тяжелых последствий. Ревакцинация по рекомендации Минздрава проводится «Спутником Лайт». Особой подготовки ревакцинация не требует. Узнавать свой титр антител тоже необязательно, поскольку нет установленных данных, какое их количество является защитным.

Татьяна Лютова, врач-реабилитолог 34-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:

С собой на вакцинацию обязательно взять документы о предыдущей вакцинации. Если у людей есть хронические заболевания, лучше побеседовать со своим врачом общей практики. Если есть у человека аллергические реакции, тоже лучше проконсультироваться со своим доктором, обязательно упомянуть это во время вакцинации. Если наблюдается повышение температуры после вакцинации, не пугаемся, замеряем, реакция вполне нормальная.