Экстремальное похудение не даст желаемых результатов. Почему монодиеты неэффективны?
Скорее всего, вы пробовали какие-то системы питания и диеты, но они ни к чему не привели. Запрет продуктов, голод почти всегда заканчиваются поражением. Чувство вины после срыва, еще более строгое питание, тренировки, и так по кругу, пока не кончается терпение, за которым идет полное разочарование в себе. Но, может, дело не только в этом? Сегодня мы расскажем о самых распространенных ошибках худеющих.
Светлана Ширяева, врач общей практики:
1-2 килограмма в месяц – это золотой стандарт похудения. Когда начинаем худеть на 10 килограммов за месяц, ни к чему хорошему это не приводит: портится кожа, волосы, у женщин нарушается менструальный цикл. Множество вопросов возникает, это экстремальные нагрузки для организма, не стоит так с ним.
Основная причина ожирения – это хронический избыток калорий на фоне их расходования. На самом деле мы сжигаем калории даже во сне: энергия расходуется на сердцебиение, дыхание и на пищеварение. Эти расходы составляют суточную норму сжигания калорий без каких-либо усилий со стороны человека. Так, без дополнительного спорта взрослый мужчина тратит в среднем 2 000 килокалорий в сутки, а женщины чуть меньше.
Светлана Ширяева:
Любая монодиета – это стресс для организма. Диета – это дефицит калорий, но набор в диетическом питании должен быть полноценным: белки, жиры и углеводы должны присутствовать. А вот их соотношение – тут лучше посоветоваться с врачом, особенно если вам 30+.
Упражнения необходимы для здоровья и поддержания мышечной массы во время похудения, даже регулярные интенсивные тренировки не освобождают от необходимости следовать принципам правильного питания. В спортивном зале активно расходуется энергия, но в среднем за одно занятие сгорает всего 200-300 килокалорий. Из-за этого не стоит расстраиваться и заниматься спортом каждый день, а то и больше.
Лилия Базылаева, инструктор по пилатесу:
Основной ошибкой худеющих является то, что люди быстрее хотят достичь результата и начинают ежедневно тренироваться, брать большие веса, тренироваться по несколько часов в зале. Из-за этого можно словить только переутомляемость, боль в мышцах, плохое настроение, упадок сил. Оптимальным будет, если вы будете заниматься 2-3 раза в неделю в комфортном режиме, брать оптимальные веса для вас, при этом чтобы тренировки проходили в удовольствие. При похудении тренировки должны проходить полностью на все группы мышц. То есть нельзя тренировать изолированную группу мышц – только пресс, только ноги. Оптимальным будет, если вы выполняете те же приседания, планку, где задействованы все группы мышц.