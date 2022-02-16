Экстремальное похудение не даст желаемых результатов. Почему монодиеты неэффективны?

Скорее всего, вы пробовали какие-то системы питания и диеты, но они ни к чему не привели. Запрет продуктов, голод почти всегда заканчиваются поражением. Чувство вины после срыва, еще более строгое питание, тренировки, и так по кругу, пока не кончается терпение, за которым идет полное разочарование в себе. Но, может, дело не только в этом? Сегодня мы расскажем о самых распространенных ошибках худеющих.

Светлана Ширяева, врач общей практики:

1-2 килограмма в месяц – это золотой стандарт похудения. Когда начинаем худеть на 10 килограммов за месяц, ни к чему хорошему это не приводит: портится кожа, волосы, у женщин нарушается менструальный цикл. Множество вопросов возникает, это экстремальные нагрузки для организма, не стоит так с ним.

Основная причина ожирения – это хронический избыток калорий на фоне их расходования. На самом деле мы сжигаем калории даже во сне: энергия расходуется на сердцебиение, дыхание и на пищеварение. Эти расходы составляют суточную норму сжигания калорий без каких-либо усилий со стороны человека. Так, без дополнительного спорта взрослый мужчина тратит в среднем 2 000 килокалорий в сутки, а женщины чуть меньше.

Светлана Ширяева:

Любая монодиета – это стресс для организма. Диета – это дефицит калорий, но набор в диетическом питании должен быть полноценным: белки, жиры и углеводы должны присутствовать. А вот их соотношение – тут лучше посоветоваться с врачом, особенно если вам 30+. Упражнения необходимы для здоровья и поддержания мышечной массы во время похудения, даже регулярные интенсивные тренировки не освобождают от необходимости следовать принципам правильного питания. В спортивном зале активно расходуется энергия, но в среднем за одно занятие сгорает всего 200-300 килокалорий. Из-за этого не стоит расстраиваться и заниматься спортом каждый день, а то и больше.