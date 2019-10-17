Белгидромет: «Дневные температуры довольно высокие, так и сохранятся»

Новости Беларуси. Капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьёт все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лазутин, дежурный синоптик Белгидромета:

Со времен Второй мировой войны такая температура в середине октября не наблюдалась. Будет, в основном, без осадков. Сильных ветров тоже не будет. Ночные температуры будут от 6 до 12 градусов. Дневные довольно высокие, так и сохранятся, 14-20℃. Ну а на Брестчине и Гомельщине, там до 22-23 ℃ в дневные часы.