Белгидромет: «Дневные температуры довольно высокие, так и сохранятся»

Новости Беларуси. Капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьёт все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьёт все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лазутин, дежурный синоптик Белгидромета:
Со времен Второй мировой войны такая температура в середине октября не наблюдалась. Будет, в основном, без осадков. Сильных ветров тоже не будет. Ночные температуры будут от 6 до 12 градусов. Дневные довольно высокие, так и сохранятся, 14-20℃. Ну а на Брестчине и Гомельщине, там до 22-23 ℃ в дневные часы.
Теплая погода сохранится до начала следующей недели. Таким образом, погода возвращает нам долги за холодное лето. Ведь средняя температура в июле едва превышала 17 градусов.
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