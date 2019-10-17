Даже если противник перехватит, на расшифровку понадобится 10-12 лет. Военные станции, которые ещё нигде не показывали

Как выглядит современный полевой выход подразделения связистов, рассказываем в программе «Специальный репортаж». Раньше главным оружием связистов были лопата и кабеля. Теперь же основное требование – интеллект. Это диктует время и та техника, на которой приходится работать. Вот комплексная аппаратная связи «Мускат». Подключает всё – радио, телефон, интернет, факсимиле, передача речи, изображений, видеоконференции. И всё это за время службы осваивают обычные солдаты-срочники, у которых даже может не быть технического образования.

Иван Синицын, техник аппаратной:

Обучаем на месте. В настоящий момент на базе нашего полка организован учебный полигон, который находится на десятых хранилищах. По легенде этого обучения были организованы два узла связи. И, собственно говоря, там и осуществляем наш процесс обучения наших специалистов.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сегодня мы можем с гордостью заявить о том, что наши предприятия оборонно-промышленного комплекса производят всю линейку средств связи – радио, радиорелейную, тропосферную, проводную, средства спутниковой связи на предприятиях обороны отечественного промышленного комплекса. И производят оснащение наших войск.

Ещё одна гордость отечественного военпрома – станция связи «Цитрус». Она способна «дать голос» воинским частям в любой точке земного шара. Сама же защищена от любых внешних электронных воздействий. Засекречен каждый канал. Если противник даже его перехватит, на расшифровку ему понадобится 10 – 12 лет.

Антон Василюк, командир роты связи:

Ни разу я не сталкивался с проблемами. Выполняем все задачи на 100%. На вооружение к нам в полк данный комплекс поступил в 2016 году и с этого времени всегда себя оправдывает только с хорошей стороны.

Андрей Савченко, командир 56-го Тильзитского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:

Ежегодное мероприятие, посвященное Дню освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, не проходит без участия полка. На территории полка размещается механизированная коробка и техника, личный состав, который участвует в параде. Кроме этого, личный состав полка принимает непосредственное участие в подготовке и проведении воздушного парада.

Впервые на белорусском телевидении! Знакомьтесь: перевозимая станция спутниковой связи «Аурига». Развёртывание любой, даже самой современной аппаратной, занимает определённое время. В случае боевой обстановки это время может стоить жизни. Наши спецы эту проблему решили. Развернуть «Ауригу» можно за 5 минут, ещё 8 – чтобы войти в связь. Через спутник. Прямо в лесу – проводи видеоконференции, передавай шифровки или управляй личным составом. Аналогов в мире мало. Иван Прадко, инженер отделения по управлению спутниковой связи:

Данная станция обеспечивает пропускную способность до 6 Мбит. Количество материала, которое может обработать данная станция, не ограничено.