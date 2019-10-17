Прямой эфир

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января

17 октября 2019 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снежная зима в Беларуси будет поздней. Такое предсказание сделал попугай из Гродненского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января-1

Катюня, ты поняла, какое у тебя ответственное занятие? Когда выпадет снег, Катя? Расскажи нам!

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января-4

Жако по кличке Катя предложили вытащить из так называемой чаши судьбы записку с ответом на вопрос «Когда в Беларуси выпадет настоящий снег?» Птица в прорицательницы записалась совсем недавно.

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января-7

Но посетители говорят, предсказания сбываются. Правда, капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьет все рекорды.

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января-10

# Необычное # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За год количество нелегалов сократилось вдвое. В Минске прошло заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ
17 октября 2019 14:13

За год количество нелегалов сократилось вдвое. В Минске прошло заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ

Более 1,5 миллионов белорусов прошли перепись в интернете
17 октября 2019 11:48

Более 1,5 миллионов белорусов прошли перепись в интернете

В Беларуси зарыбили семь водоёмов: как проходит процедура?
17 октября 2019 09:49

В Беларуси зарыбили семь водоёмов: как проходит процедура?