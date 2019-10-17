Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января

Новости Беларуси. Снежная зима в Беларуси будет поздней. Такое предсказание сделал попугай из Гродненского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Снежная зима в Беларуси будет поздней. Такое предсказание сделал попугай из Гродненского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Катюня, ты поняла, какое у тебя ответственное занятие? Когда выпадет снег, Катя? Расскажи нам!
Жако по кличке Катя предложили вытащить из так называемой чаши судьбы записку с ответом на вопрос «Когда в Беларуси выпадет настоящий снег?» Птица в прорицательницы записалась совсем недавно.
Но посетители говорят, предсказания сбываются. Правда, капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьет все рекорды.