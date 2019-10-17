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Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны

17 октября 2019 17:57
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Сердце любой армии – командование. 62-ой центральный узел связи расположен в здании Министерства обороны Беларуси. Именно сюда ведут все связные нити, которые опутывают войска. Подробности – в программе «Специальный репортаж».

Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны-1

Оборудование современное, очень надёжное и секретное. Есть телефонный центр, центр каналообразования.

Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны-4

Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны-6

Артур Жуковский, начальник отделения системы сетей передачи данных:
Здесь проходят все связи. Через наш центр мы распределяем разные виды связи. Такие, как телеграф, телефон, видеоконференцсвязь, различная передача данных. Все учения, которые выезжают. Сейчас вот учения, которые последние были, – это тоже все через нас проходило. Различные полевые узлы связи выезжают. Мы здесь организовываем все прохождение связи.

Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны-9

Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны-11

Дежурство здесь организовано круглосуточно. Центр защищён от любых внештатных ситуаций. Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет.

Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны-14

Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны-16

Александр Лемешев, начальник энергоотделения взвода обеспечения:
Находятся здесь питающие стойки – их четыре. Они все работают в буферном режиме. Это значит, что они попарно заменяют друг друга. То есть если одна или два выйдут из строя, то вторые две возьмут на себя их мощность.

Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны-19

# Армия Беларуси # общество

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