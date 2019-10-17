Даже если во всём городе отключат электричество, здесь оно будет: показываем секретное оборудование в здании Минобороны

Артур Жуковский, начальник отделения системы сетей передачи данных:

Здесь проходят все связи. Через наш центр мы распределяем разные виды связи. Такие, как телеграф, телефон, видеоконференцсвязь, различная передача данных. Все учения, которые выезжают. Сейчас вот учения, которые последние были, – это тоже все через нас проходило. Различные полевые узлы связи выезжают. Мы здесь организовываем все прохождение связи.