Ольга Шпилевская: Нашим людям надо обращать больше внимания на юридическую грамотность

Новости Беларуси. Провели водопровод, а воду не дали; живу в однокомнатной квартире, но не знаю, как получить новое жилье; гараж хотят снести, как быть в такой ситуации. Такие типичные для райцентров вопросы часто можно услышать на приемах граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





И хоть Борисов город большой, но 17 октября на встречу к начальнику главного идеологического управления Администрации Президента Ольге Шпилевской пришло не так много людей. С одной стороны, это говорит о том, что местная власть эффективно решает проблемы на своем уровне. С другой – те вопросы, с которыми обратились люди, показали: не всегда белорусы знают свои права и возможности. Зачастую решение есть, но человек даже не догадывается об этом.





Маргарита Шляпина:

Объяснили, что я имею право на долевое строительство. Не на покупку вторичного жилья, где этого ремонта будет больше, чем сама квартира стоит, а на новое хорошее жилье. Здесь мне хотя бы объяснили, на что я имею право, куда мне идти, что мне делать. Все объяснили пошагово.





Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:

Если бы ей рассказали, на что она имеет право, на что права не имеет, куда ей обращаться, как стать на очередь нуждающихся, этот вопрос был бы снят, и она не пришла бы на прием в Администрацию Президента. Она просто не получила, к сожалению, исчерпывающую информацию на месте. Но опять же, нашим людям надо самим обращать больше внимания на свою юридическую грамотность. Потому что мы часто не читаем до конца документы, подписываем договора не глядя, и это тоже неправильно.