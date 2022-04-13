«Белфармации» исполняется 100 лет. Историю компании можно увидеть на выставке в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Вся история «Белфармации» в эти дни представлена на выставке в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вся история «Белфармации» в эти дни представлена на выставке в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Портреты руководителей, ветеранов компании, фотографии ее подразделений, лучшие моменты из жизни предприятия. Материалы собирали из фондов государственных архивов, музеев, а также из личных фотоальбомов сотрудников. Выставка будет интересна не только медикам, но и покупателям медпрепаратов.
Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Задача фармации самая основная – это беспрерывное обеспечение лекарств. Потому что врач лечит медицинскими препаратами. Аптечный сектор должен функционировать. Мы активнее сотрудничаем с Российской Федерацией, с Индией, Китаем, Бангладешем, со всеми нашими дружественными странами по поставке сырья и готовых лекарственных средств.
Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:
Это очень символично, что Год исторической памяти совпал с годом столетия нашего предприятия. Мы делаем много мероприятий, чтобы сохранить память: память о людях, память о событиях.
«Белфармация» была создана в начале мая 1922 года. Тогда в столице открыли пять аптек. Сегодня в сети их около 220 по всей стране.