13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Чем ещё известен этот день?

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла

Сегодня, 13 апреля, отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Рок-н-роллу было суждено стать самым популярным музыкальным жанром ХХ века. Внутри него развивались новые направления, восходили все новые звезды. Элвис Пресли, Бадди Холли, Beatles, Rolling Stones – эти исполнители и группы стали по-настоящему легендарными. Кстати, именно 13 апреля 1962 года состоялось первое выступление Beatles в Star Club. Так началась история феноменального успеха ливерпульской четверки. Операция по спасению челюскинцев в Арктике

Операция по спасению челюскинцев в Арктике была завершена в этот день в 1934 году. Летом 1933-го советская научная экспедиция под руководством Отто Шмидта на пароходе «Челюскин» вышла в море из Мурманска. Плавание шло успешно, корабль успел пройти пять морей Ледовитого океана. Но уже в конце пути в Беринговом море «Челюскин» оказался зажат льдами и затонул. На спасение были брошены полярная авиация и корабли. Летчики совершили более десяти рейсов и эвакуировали попавших в беду. Значение спасательной челюскинской операции в тот период было настолько велико, что именно за этот подвиг было учреждено почетное звание Героя Советского Союза. Международный конкурс имени Чайковского в Москве

Первый Международный конкурс имени Чайковского в Москве стал главным музыкальным событием времен хрущевской оттепели. 13 апреля 1958 года были объявлены итоги конкурса, и мир облетело сенсационное известие: в конкурсе пианистов победу одержал 23-летний американец из Техаса Ван Клиберн. На родине его ждала триумфальная встреча. А в СССР на долгие годы Клиберн стал самым популярным зарубежным исполнителем. Испытания первого в России троллейбуса

Испытания первого в России троллейбуса были проведены 120 лет назад в Петербурге. Устройство весило 820 килограммов и сначала называлось «электрическим автомобилем». Прижился транспорт не сразу – первая троллейбусная линия была построена только в 1933 году в Москве. Открытие Белорусской государственной филармонии с концертным залом

Здание Белорусской государственной филармонии с концертным залом на 930 мест открылось 13 апреля 1963 года. Автор проекта – заслуженный архитектор БССР Георгий Бенедиктов. В 2004 году была проведена капитальная реконструкция, и от прежней филармонии остался только фундамент. Улучшение качества звучания потребовало сокращения количества мест в зале. Теперь он рассчитан на 690 зрителей, зато добавился еще один зал (малый) на 190 мест. На сегодняшний день интерьер филармонии отвечает самым современным стандартам. 13 апреля 1995 года было введено почетное звание «Герой Беларуси»