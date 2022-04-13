Пожилым говорят, что родственник попал в аварию, нужны деньги. По какай схеме сейчас работают телефонные мошенники?

Пожилых людей постоянно сравнивают с маленькими детьми. Доля правды в этом есть. Наши бабушки и дедушки с годами становятся такими же наивными и доверчивыми. Пользуясь этим, мошенники и объявили настоящую охоту на стариков. Жертвой сегодня может стать каждый, но к сожалению, так получается, что именно пенсионеры привыкли доверять окружающим. Как же обезопасить наших стариков от обмана? Об этом расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску:

Хочу отметить, что за первый квартал этого года уже возбуждено 378 уголовных дел по фактам мошенничества. Это категория по всем гражданам, в том числе и по престарелым. В частности, по престарелым потерпевшими стали 21 человек, то есть более 5 %. В последнее время, особенно в конце марта, вернулся такой способ мошенничества, как инсценировка: по телефону говорят, что кто-то из близких попал в беду, просят перевести деньги или передать наличные через курьера или на дорогостоящую операцию, или в оплату ущерба. Этот способ был и ранее, но очень давно не использовался. Такой способ, когда человека держат в постоянном напряжении, не дают даже перезвонить. Работают неплохие психологи. Во-вторых, они создают стрессовую ситуацию под предлогом того, что человек находится у себя, в своем комфортном мире, а тут раздается звонок и плачущий голос говорит, что я твоя дочь, попала в аварию, помоги, а потом трубку берет или сотрудник правоохранительных органов, или просто вторая сторона ДТП. Начинают общаться, разговаривать, что нужно срочно, чтобы не возбуждали уголовное дело, решить вопрос, предоставить сумму, причем требуют 50 000 рублей, например. То есть люди отдают по 10 000 долларов.

Кроме того, все звонки поступают все через IP-телефонию, то есть это код не Беларуси, это что угодно – Молдова, Грузия, Украина, Россия, то есть они перекидывают номера, но люди наши не обращают на это внимание. Самое интересное, что практически никто не удосужился перезвонить своим родственникам и уточнить, где и что произошло. Даже если голос не похож, то потерпевшему поясняют, что в ходе аварии разбиты губы, повреждены зубы. Таким образом и передают. Причем уже с 21 марта у нас возбуждено 18 таких уголовных дел. По делам задержано уже 10 человек. Это такая же сеть, как по банковским мошенничествам. Целый колл-центр работает, который обзванивает массово людей. Сегодня могу сказать, что это будет продолжаться, потому что сами организаторы не задержаны, эти звонки будут поступать и поступать.

Дмитрий Потапович, ведущий:

А что нужно знать пожилым людям, чтобы себя обезопасить?