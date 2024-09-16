«БелЭкспо» и дирекция выставки достижений «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

Опыт коллег из Москвы будет учитываться при подготовке масштабных экспозиций в Минске. За основу будет взят проект, который был обкатан на ВДНХ. На протяжении нескольких месяцев люди туда шли толпами, чтобы познакомиться с важнейшими достижениями в разных отраслях экономики в 89 российских регионах. Белорусам тоже есть чем гордиться и что демонстрировать.

Сергей Баран, директор РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами Президента Беларуси: С учетом опыта, который имеют наши коллеги из Российской Федерации, мы тоже будем готовы. И с учетом строительства Национального выставочного центра, который сейчас строится в Минске активно, мы тоже сможем проводить такие мероприятия такого масштаба и такого интереса для людей, для народа, чтобы они тоже могли видеть, чего мы достигли за годы нашей независимости.

Наталья Виртуозова, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия»:

Мы сделаем все, чтобы друг о друге рассказывать намного больше, показывать. И показывать то, что не знает ни одна, ни вторая сторона. Рассказывать об уровне сервиса в обеих странах. Поэтому, безусловно, туристическое направление, ну и, конечно, непосредственно выставочно-конгрессная деятельность.

В Москве действует обновленный по поручению Президента павильон Беларуси на ВДНХ. Он пользуется популярностью у россиян, его посещаемость растет. Именно там состоялись масштабные презентации всех областей Беларуси и Минска. Ожидается, что к концу года наш павильон примет 1,5 миллиона посетителей.