«БЕЛДЖИ» представил новую модель Geely: «Автомобиль во многом думает вместо водителя»

Новости Беларуси. «БЕЛДЖИ» выпустил новую модель. Это уже шестой по счету образец автомобиля за два года существования завода. В 2021 году на внутренний рынок планируется поставить 800 Geely GS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый кроссовер создан с фокусом на городской образ жизни. Он оснащен атмосферным двигателем 1,8 литра, мощностью 133 лошадиных сил и имеет шестиступенчатую коробку-автомат. Машина попадает в сегмент С-класса. Модель оснащена новейшими европейскими системами безопасности и имеет четыре окраса.

Николай Лисовский, заместитель директора по маркетингу и продажам СЗАО «БЕЛДЖИ»: Автомобиль будет представлен в двух комплектациях – «Комфорт» и «Люкс». «Комфорт» стоит 43 900, «Люкс» стоит 46 900 белорусских рублей. Что касается экстерьера, это панорамная крыша, это бесключевой доступ, светодиодные фары. Что касается опций, это во многом робот, во много это автономный помощник водителя по вождению, то есть это система безопасности, это помощь при подъеме, спуске. В общем-то, автомобиль во многом думает вместо водителя.

В первом полугодии производить новинки будут только на автомате. В дальнейшем возможно появление механики. В этом году также сохранится производство флагманских моделей.

Директор «БЕЛДЖИ»: каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе

На автомобильном рынке для белорусских водителей скоро может появиться и электроподарок в виде модели Geely – Geometry A. Она была представлена еще в прошлом году. Сейчас решаются коммерческие вопросы с китайскими партнерами.