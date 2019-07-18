БелАЗы украсят рок-фестиваль в Кемерово

Новости России. Парк самосвалов, работающих на карьерах Кузбасса, пополнится ещё 11 БелАЗами большой грузоподъёмности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договор подписан ещё в июне, и первая машина уже выпущена на линию. К концу этого месяца к ней присоединятся ещё четыре.

Кстати, жодинские гиганты в Кузбассе уже давно из просто грузовиков превратились в настоящий символ региона. Без них не обходятся даже масштабные культурные события. В конце июля в Кемерово пройдёт грандиозный фестиваль «Герои мирового рока». Важнейшим его элементом по задумке организаторов должна стать невероятная сцена. Над её сооружением сейчас круглосуточно работает сотня лучших специалистов из России.