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БелАЗы украсят рок-фестиваль в Кемерово

18 июля 2019 18:13
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Новости России. Парк самосвалов, работающих на карьерах Кузбасса, пополнится ещё 11 БелАЗами большой грузоподъёмности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договор подписан ещё в июне, и первая машина уже выпущена на линию. К концу этого месяца к ней присоединятся ещё четыре.

БелАЗы украсят рок-фестиваль в Кемерово -1

Кстати, жодинские гиганты в Кузбассе уже давно из просто грузовиков превратились в настоящий символ региона. Без них не обходятся даже масштабные культурные события. В конце июля в Кемерово пройдёт грандиозный фестиваль «Герои мирового рока». Важнейшим его элементом по задумке организаторов должна стать невероятная сцена. Над её сооружением сейчас круглосуточно работает сотня лучших специалистов из России.

БелАЗы украсят рок-фестиваль в Кемерово -4

Центральным акцентом оформления этой сцены станут настоящие БелАЗы. Их привезли прямо из карьера и в настоящее время собирают. В конечном итоге, самые крупные машины в мире должны превратиться в огни фестиваля.

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# Автомобили # общество # Фотофакт

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