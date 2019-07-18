Новости экономики за 18.07.2019

Новости Беларуси. Практически все регионы Беларуси в 2019 году увеличили свою чистую прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В плюс вышли даже многие аутсайдеры. Об этом свидетельствует уточнённая статистика.

По объёму на первом месте, что вполне логично, учитывая масштабы, расположился Минск. Столица увеличила свою прибыль почти на треть.

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Благодаря крупнейшему производителю калийных удобрений вторую строчку занял Солигорский район. А замыкает тройку лидеров Гомель, в котором успешно работают сразу несколько предприятий нефтехимической отрасли.

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