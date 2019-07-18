МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске

Новости Беларуси. В Минске в эти дни выбирают лучших спасателей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое испытание – подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни. Зрелище завораживающее. Как признался наш оператор, он едва успевал следить за манёвренностью участников. Высокую скорость показали спортсмены из восьми команд, представляющие областные и Минское городское управления МЧС, команду профильного Университета гражданской защиты.

Это не просто зрелищные трюки, а реальная демонстрация профессионального мастерства. Ведь эти навыки действительно помогают спасать жизни. Кстати, мировой рекорд по покорению 4-этажки – 12.56, а лучший показатель сотрудников МЧС Беларуси – 12.73.

Виктор Зырянов, главный тренер центра организации спортивно-массовой работы МЧС Беларуси:

Каждый спортсмен является работником органов и подразделений, непосредственно выполняет свои обязанности. Эта дисциплина, как и все остальные, входит в сдачу нормативов, зачетов по аварийно-спасательной подготовке. Спасатели борются за жизнь людей и каждая сотая секунды дорога.

В такую погоду очень непросто. Да, я очень доволен первой попыткой, но еще надо улучшать. Буду стараться.

Мой рекорд – 12,77, бегаю больше 10 лет.