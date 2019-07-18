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«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко

18 июля 2019 17:01
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Новости Беларуси. Уникальные фотографии и документы. 18 июля в Минске открылась выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения одного из самых известных руководителей советского МИДа Андрея Громыко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 «Если дипломатия допускает войну – это провал дипломатии», – говорил наш земляк.

«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко-1

За годы своей работы он добился подписания десятков крупных международных соглашений, предложил более ста инициатив в области перевооружения. Министр иностранных дел, а позже и председатель президиума Верховного Совета, ненавидел войну – два его родных брата погибли во время Великой Отечественной.

«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко-4

«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко-6

«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко-8

Именно этим Андрей Громыко потом объяснял своему сыну непоколебимость позиций при переговорах, за что и получил от американских журналистов известное прозвище «Мистер нет». «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны», – свою концепцию дипломат отстаивал всю карьеру.  

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Я лічу, што нам лепей угледзецца больш уважліва, больш сціпла ў тое, што тыя людзі рабілі ў тыя часы, і знайсці падказкі патрэбныя і сілы для нашых здзяйсненняў, для нашай працы сёння, каб жыццё нашых народаў стала больш бяспечным.

«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко-11

Воспоминания Громыко на немецком языке, уникальные журналы середины 50-х. Сегодня раритетные издания поступили в Музей белорусского МИДа. Выдающегося дипломата XX века миру подарила деревня Старые Громыки Ветковского района.  

«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко-14

Министром иностранных дел СССР наш земляк работал 27 лет. Стоял у истоков создания ООН и стал первым постоянным представителем советской державы при этой организации.  

«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко-17

Станислав Черепко, историк:  
Это персона, которая является персоной не только национального, но в целом планетарного масштаба. Этот человек оказывал серьезное влияние на всю международную политику. И сейчас белорусская дипломатия, и дипломатия Российской Федерации – они являются по существу продолжением того курса, той системы, которую наладил Андрей Громыко.

«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко-20

Торжественные мероприятия прошли в Гомеле и Ветке. Свою малую Родину Андрей Громыко не забывал. Находясь на ключевых государственных постах, не раз помогал землякам в решении их вопросов.   

# Выставки в Минске # общество # Андрей Дапкюнас # Станислав Черепко # Фотофакт

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