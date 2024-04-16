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В Минске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту в помещениях

16 апреля 2024 17:29
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Около 150-ти участников собрали международные соревнования по пожарно-спасательному спорту в помещениях. Главной площадкой стал административно-тренировочный центр Минского городского управления МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За звание лучших борются мужские и женские сборные Беларуси, России и областных управлений. В программе состязаний – преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.

В Минске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту в помещениях-1

Полина Кушнеренко, участница соревнований (Беларусь):
За свой результат рада, потому что это только начало сезона. Я показала хороший результат, приблизилась к новому личному рекорду.

В Минске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту в помещениях-4

Алина Тимофеева, участница соревнований (Россия):
Я впервые на международной арене. Для меня это, конечно, очень волнительно, потому что раньше выступала только за свой регион, а сейчас выступаю за Российскую Федерацию. Новые лица, новые возможности, новые люди.

В Минске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту в помещениях-7

Соревнования проводятся с целью развития пожарно-спасательного спорта на международной арене. Церемония закрытия состоится 18 апреля.

# МЧС # общество

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