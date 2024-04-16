В Минске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту в помещениях

Около 150-ти участников собрали международные соревнования по пожарно-спасательному спорту в помещениях. Главной площадкой стал административно-тренировочный центр Минского городского управления МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За звание лучших борются мужские и женские сборные Беларуси, России и областных управлений. В программе состязаний – преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.

Полина Кушнеренко, участница соревнований (Беларусь):

За свой результат рада, потому что это только начало сезона. Я показала хороший результат, приблизилась к новому личному рекорду.

Алина Тимофеева, участница соревнований (Россия):

Я впервые на международной арене. Для меня это, конечно, очень волнительно, потому что раньше выступала только за свой регион, а сейчас выступаю за Российскую Федерацию. Новые лица, новые возможности, новые люди.