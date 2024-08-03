Целыми семьями на полях! Как аграрии достигают высоких результатов уборочной?

Активно работает на уборочной и молодежь. Притом не уступая опытным аграриям ни по темпу, ни по качеству. Так, свыше полутысячи молодежных экипажей задействованы нынче на жатве-2024, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это на две сотни больше, чем в 2023 году. У многих уже есть собственные успехи и рекорды. Герои жатвы – материал Виолетты Шаблинской.

В агропредприятии «Рапс» в полях сегодня трудится целая семейная династия, где точно знают, что хлеб всему голова. Старший Курдун работает на комбайне, мама принимает зерно. К уборочной эстафете присоединились и дети. Братья Алексей и Евгений – водители. За день делают десятки рейсов, с особой заботой перевозят золото полей на зерноток. Кстати, Алексей в 2024 году в Минском районе стал первым водителем-тысячником. Сейчас уже есть две.

Евгений Курдун, водитель сельхозпредприятия «Рапс»:

Держим трудовой флаг вдвоем и по жизни, и в работе.

Собрать золото с полей – вот основная задача. Каравай сельхозпредприятия «Рапс» весит уже почти 6 000 тонн. Пройдено половина площадей. Успех кампании – это кадры, а еще техника. Комбайный парк был готов заранее, чтобы не было простоя. Ведь каждая минута сейчас на вес золота.