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Лукашенко – новому главе Петриковского района: нельзя разгонять людей, даже если понимаешь, что надо

03 августа 2024 17:00
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Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. В центре внимания – хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района. Президента интересовал ход полевых работ в регионе, а также работа по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – новому главе Петриковского района: нельзя разгонять людей, даже если понимаешь, что надо-1

Теперь уже бывшему руководителю хозяйства и новому председателю Петриковского райисполкома предстоит опыт перенести на предприятия всего района. «Полесье-Агроинвест» находится в структуре Мозырского НПЗ, отчасти с наличием такого серьезного покровителя и связывают отличный результат.

Так ли это, можно будет посмотреть через пару лет, когда другие хозяйства района после укрупнения станут под крыло, например, еще и калийной компании. Всего останется три собственника. Но крупных.

Лукашенко – новому главе Петриковского района: нельзя разгонять людей, даже если понимаешь, что надо-4

Александр Веремеев, директор СУП «Полесье-Агроинвест»:
У нас есть ряд хозяйств, которые малоэффективны в работе. Задача – укрупнение. Есть производственные предприятия, которые могут поддержать сельское хозяйство методом объединения и вливания денег в реконструкцию, строительство и ведение сельхозработ. У нас будут рассматриваться для укрупнения хозяйства «Беларуськалий», холдинга «Беларуськалий», хозяйства мозырского НПЗ и остается хозяйство Управделами – это «Агро-Лясковичи».

В связи с этим соответствующие поручения от первого лица страны.

Лукашенко – новому главе Петриковского района: нельзя разгонять людей, даже если понимаешь, что надо-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотри на кадры, кто там застоялся, кто хочет работать, кто нет. Как я всегда говорю: нельзя разгонять людей, даже если ты понимаешь, что их надо разогнать. Дать шанс человеку, правильно? Новый руководитель дай шанс. Ну, и с руководителями НПЗ и «Беларуськалия» поближе работай, надо побывать у них. Если нужна будет моя поддержка, я готов.

Лукашенко – новому главе Петриковского района: нельзя разгонять людей, даже если понимаешь, что надо-10

Александр Лукашенко:
Принимайте – ваш. Ну ничего, вы же не обиделись? Есть у вас руководитель хороший?
Вот у нас очень хороший руководитель.
Так его нет уже, все.
Но он все равно нами руководит.
Да, но это правильно. Но вместе вы подумайте, кто будет на месте уже топтаться вот с вами тут.

Лукашенко – новому главе Петриковского района: нельзя разгонять людей, даже если понимаешь, что надо-13

Глава государства пообещал осенью, по возможности, проверить работу нового руководителя Петриковского района. Впрочем, зная Александра Лукашенко, он это может сделать и вне графика. И лучше, чтобы работали не на его похвалу или оценку, а на результат и на совесть.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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