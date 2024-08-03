Лукашенко – новому главе Петриковского района: нельзя разгонять людей, даже если понимаешь, что надо

Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. В центре внимания – хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района. Президента интересовал ход полевых работ в регионе, а также работа по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь уже бывшему руководителю хозяйства и новому председателю Петриковского райисполкома предстоит опыт перенести на предприятия всего района. «Полесье-Агроинвест» находится в структуре Мозырского НПЗ, отчасти с наличием такого серьезного покровителя и связывают отличный результат. Так ли это, можно будет посмотреть через пару лет, когда другие хозяйства района после укрупнения станут под крыло, например, еще и калийной компании. Всего останется три собственника. Но крупных.

Александр Веремеев, директор СУП «Полесье-Агроинвест»:

У нас есть ряд хозяйств, которые малоэффективны в работе. Задача – укрупнение. Есть производственные предприятия, которые могут поддержать сельское хозяйство методом объединения и вливания денег в реконструкцию, строительство и ведение сельхозработ. У нас будут рассматриваться для укрупнения хозяйства «Беларуськалий», холдинга «Беларуськалий», хозяйства мозырского НПЗ и остается хозяйство Управделами – это «Агро-Лясковичи». В связи с этим соответствующие поручения от первого лица страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотри на кадры, кто там застоялся, кто хочет работать, кто нет. Как я всегда говорю: нельзя разгонять людей, даже если ты понимаешь, что их надо разогнать. Дать шанс человеку, правильно? Новый руководитель – дай шанс. Ну, и с руководителями НПЗ и «Беларуськалия» поближе работай, надо побывать у них. Если нужна будет моя поддержка, я готов.