Азарёнок об обмене заключёнными: домой вернулись патриоты – и одну из ключевых ролей сыграл Батька

Обмен заключенными, в котором принял участие белорусский лидер, стал громкой неожиданностью для беглых и их штабов. Стало очевидно, что их никто не воспринимает не то что за равных – их никто даже не счел нужным ставить в известность о проходивших переговорах. Реакция не заставила себя ждать. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Позор, визг, свист, комья навоза летят во все стороны, и зарево стоит над Вильней и Варшавой. То воют убежавшие, слинявшие, продавшие. Воют, стонут, голосят, трясутся, бьются в падучей, орут. Хорошо. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте! Я просто буду читать заголовки и наслаждаться. И глумиться. И радоваться. А потом еще немножко глумиться.

«Мы не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах», – решил всех оповестить офис тетки из Микашевич. Знаете, и я не «удзельничал». Более того, я позвонил всем своим знакомым – никто из них не «удзельничал». А потом я спросил в Минском зоопарке – ни один енот-полоскун тоже не «удзельничал». И тут возникает логичный вопрос: а вы кто? Почему в межгосударственных делах, которые решаются президентами и спецслужбами, должны участвовать какие-то бомжи? Подробности в видео в нашем Telegram-канале. Но самый большой привет у меня человеку из театральной уборной. Дело в том, среди возвращенных сегодня в Россию был Павел Рубцов, задержанный Польшей еще в феврале 2022 года на польско-украинской границе. Что-то он там непонятное делал. Может, пересчитывал стратегические запасы бобров, курва? Еще раз, в рамках этого обмена Польша отдала россиянина, подозреваемого в шпионаже.

Григорий Азаренок:

А Пашка в подтяжках весь четверг бегал, носился как детский понос. Верещал на этиловой тяге, что держит руку на пульсе, что не допустит, что все контролирует, что с ним советуются. А паны поляки взяли и договорились с нами и россиянами. А тебя там рядом не лежало. Ты лежало в канаве, пьянь, дурь, гниль. Ну и лежи там. Лишь бы насмерть не упился, не хочется вот так нелепо потерять главного претендента на звание змгарского клоуна года. А вообще это очень смешно. Вылез свекловидный и предложил набрать лукашенковских агентов в Европе. Для обменного фонда. Но тут главное не выйти на самого себя. Ибо чаще всего на протяжении 30 лет оппозиционеры встречались в посольствах западных стран и в приемной у товарища майора. Любопытно оглядывали – какие кто принес подарки – и тайно делились агентурными кличками. А теперь о сути! 2022-й – Беларусь единственная в мире, кто поддержал Россию в ее решении провести СВО. Белорусская промышленность оказалась критически важной после ухода западных компаний. 2023-й – Александр Лукашенко бескровно остановил марш Пригожина, который грозил развалом российской государственности. Россия впервые в истории разместила ядерное оружие за пределами своих границ. 2024-й – Александр Лукашенко сыграл важнейшую роль в историческом обмене заключенными А где все те люди, которые в 2010-2020 годах кричали про нахлебников? Видел кто, нет? Мимо не пробегали?