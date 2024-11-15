«Белая Русь» запустила новый просветительский проект «Президентская республика»

Активисты организации пообщались с трудовым коллективом одного из ведущих банков страны. Участники обсудили, как складывается жизнь современного белоруса и какие вызовы нам пришлось преодолеть на пути к благополучию и стабильности. В период электоральной кампании крайне важно объективно оценивать ситуацию, чтобы сделать осознанный и правильный выбор. А для этого нужен подробный анализ как достижений последних десятилетий, так и будущих перспектив.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Мы обсудили с людьми вопросы достижений развития нашей страны за годы суверенитета. Ведь это принципиально важно – понимать, что было сделано, какие результаты достигнуты. Наша страна вышла с уровня среднеразвитого государства на уровень одной из ведущих экономик мира. Стран, которые по целому ряду показателей входят в топ мировых держав по развитию технологий, по развитию здравоохранения, образования, культуры, экологии и по многим другим параметрам.

В ближайшие месяцы проект охватит каждый регион Беларуси. Особое внимание уделят трудовым коллективам, а также молодежной аудитории в учебных заведениях. Реальные факты, убедительные и доступные аргументы о нашем суверенном пути – то, о чем нужно и важно говорить в самый ответственный для страны и общества период.