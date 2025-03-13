На Международной выставке-ярмарке пройдёт День Кыргызской Республики

Новый день встреч с авторами и издателями. Книжная выставка-ярмарка продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первый день мероприятия форум посетили около 11 тысяч человек. Это рекорд.

13 марта здесь пройдет День Кыргызской Республики. Запланировано открытие международного квартала. Это инициатива белорусского МИДа и Министерства информации. Аккредитованные дипломатические миссии, зарубежные издатели и писатели смогут представить литературное достояние своих государств. В программе этого дня также встречи с авторами.

Татьяна Кремис, представитель посольства Пакистана в Беларуси:

Посольство Пакистана в Республике Беларусь – ежегодный участник. Для нас это уже пятый юбилейный раз подряд. И мы пытаемся все время познакомить гостей выставки с чем-то новым. В этот раз мы не только привезли книги о Пакистане, но также постарались создать небольшой культурный уголок, где гости выставки могут получше познакомиться с искусством пакистанских мастеров.

Почти 35 % респондентов, опрошенных на выставке, посещают ее регулярно. Абсолютное большинство в период проведения ярмарки планируют приобрести книги. Каждый второй собирается купить произведения художественной литературы, а почти каждый пятый – исторической и научно-популярной. Таковы данные Института социологии Академии наук Беларуси. Опрос проводится уже третий раз в рамках сотрудничества с Министерством информации.