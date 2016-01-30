«Белая Русь» готова к трансформации в партию: планы и замыслы общественного объединения

Новости Беларуси. «Белая Русь» готова к трансформации в партию. Республиканское общественное объединение приобретает авторитет, уже выходящий за рамки общественной организации. Об этом сегодня, 30 января, говорили на заседании Республиканского Совета. Участие в нем приняли почти 350 человек со всей Беларуси.

Сегодня «Белая Русь» объединяет более 160 тысяч человек. И каждый третий — представитель «поколения next». Для молодых людей это не только возможность заявить о своей гражданской позиции, но и находиться в общественном тренде — быть голосом народа.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Только то государство развивается, в котором развивается гражданское общество. И поэтому, конечно, общественное объединение — это те структуры, они объединяют совершенно разных людей, которые не только могут, но и должны сказать свое слово. И те вопросы, которые сегодня обсуждаются у нас в государстве, общественные объединения тоже должны высказать свое мнение.

Евгений — студент 3-го курса Белорусского аграрного технического университета. Предложили присоединиться к «Белой Руси» ему друзья. После года жизни в активном общественном ключе молодой человек решил, что и впредь должен оставаться полезным не только себе.

Евгений Ковальчук, студент Белорусского государственного Аграрного технического университета:

В будущем я хочу связать свою жизнь с сельским хозяйством, стать председателем колхоза и внести свой вклад в развитие этой отрасли.

У одной из самых многочисленных и влиятельных общественно-политических организаций страны в планах на год будущий — расширить свое представительство в парламенте нового созыва. Опыт работы в политических кампаниях большой, как и кредит доверия от населения. Только за 2015 более 10 тысяч человек присоединились к организации, которая, кстати, планирует трансформироваться в партию.

Иван Толкач, член аналитической группы РОО «Белая Русь»:

Нужно четкое понимание, для чего «Белой Руси» политическая партия, какие вопросы удастся решить с помощью представительства такого уровня. «Белая Русь» прежде всего ценна тем, что она позволяет видеть информацию на местах, наладить коммуникацию между нашими регионами и центральными органами управления.

Сформирован в «Белой Руси» и перспективный кадровый резерв. Доказала свою эффективность собственная разработка — система общественных приемных. Куда за помощью может обратиться каждый. И где обязательно ее получит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.