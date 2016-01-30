Белорусы жалуются на «Аврора Тур»: взяв деньги, туроператор оставил клиентов без отдыха

Новости Беларуси. Белорусский туроператор, взяв деньги, оставил клиентов без отдыха. Двое белорусов обратились в Министерство спорта и туризма с жалобами на компанию «Аврора Тур». По их словам, заплатив за путевки, на море они так и не попали.

Фирма не выходит на связь, офис закрыт, телефоны не отвечают. Один из пострадавших собирался на отдых в Мексику. Он приехал в Москву, откуда должен был вылететь самолет, но в списках пассажиров его не было. Пришлось вернуться на родину ни с чем. К слову, ранее мужчина уже несколько раз пользовался услугами этой компании и никаких претензий у него не возникало.

Второй звонок был от семьи, которая обратилась в «Аврора Тур» впервые и планировала отдых в Доминиканской Республике. В обоих случаях туристов подкупила цена — почти на тысячу долларов меньше, чем в среднем по рынку. Кстати, путевки в «Аврора Тур» агенты продавали не только в Минске, но и областных и районных центрах. К этому моменту известно о покупателях в Бресте и Гродно. Сейчас решается вопрос, как вернуть деньги или перебронировать туры тем, кто должен был вылететь на отдых в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.