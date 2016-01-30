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Обращений граждан в рамках традиционной субботней прямой линии стало гораздо меньше

30 января 2016 16:28
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Новости Беларуси. Обращений граждан в рамках традиционной субботней прямой линии ждали сегодня, 30 января, по всей стране. Главная тенденция, которую отмечают чиновники: обращений стало гораздо меньше. Отработанная за год система быстрого реагирования на проблемы дает свои результаты.

Анализ показал, решения львиной доли вопросов не требует дополнительных затрат. Например, в Лоеве для ускорения прокладки водопровода в дом пенсионерки достаточно было лишь напомнить подрядчику о дисциплине и ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Пригара, жительница Лоева:
Я жаловалась в райисполком и девчата мне помогли. Если бы не помогли, то, может быть, и теперь бы не провели. 

Ирина Пастухова, управляющий делами Лоевского райисполкома:
Вопросы актуальные, но сегодня они все решаемы. Есть пути и подходы к решению этих вопросов. Много вопросов, которые не требуют финансовых затрат, поэтому мы их сегодня решаем и будем продолжать решать.   

# общество # Встречи с населением # Ирина Пастухова

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