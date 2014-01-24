«Белавиа» вводит в обращение невозвратные билеты и готовится открыть маршруты в Ниццу и Краснодар

Новости Беларуси. «Белавиа» вводит в обращение невозвратные билеты. Они существенно дешевле обычных. Их продажа начнется в июле.

Стоимость стандартных билетов будет также постепенно уменьшаться. Это станет возможным за счет дополнительных доходов национального авиаперевозчика. В частности, благодаря планируемой беспошлинной торговле на борту лайнера. Однако все эти меры не означают, что «Белавия» идет по пути формирования дочерней компании-лоу-кост.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Современный тренд сближения условий ведения бизнеса лоу-кост-авиакомпаний и обычных авиакомпаний, применение правил невозвратных билетов закрепляет или больше дает оснований авиакомпании применять более низкие тарифы, но быть уверенным, что эти тарифы в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, когда пассажир не имеет возможности воспользоваться этим билетом, деньги остаются в авиакомпании.

В 2014 году авиаперевозчик планирует открыть два новых маршрута: «Минск – Ницца» и «Минск – Краснодар». По этим направлениям в первый рейс лайнеры отправятся в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, парк «Белавиа» в 2014 году пополнится сразу тремя новыми самолетами. Но журналистов 24 января интересовали не только планы авиакомпании, но и пикантные подробности летной жизни. В частности, почему среди бортпроводников гораздо больше женщин, чем мужчин.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Руководство компании состоит из мужчин, поэтому больше нравится женщины.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Почти правильно. Я бы еще добавил, что пассажиров все-таки больше летает мужчин, чем женщин. Поэтому, естественно, бортпроводников должно быть больше дам.