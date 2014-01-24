Национальной академии наук Беларуси — 85 лет

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал крупнейшим европейским центром научной мысли. Национальной академии наук Беларуси – 85. По этому случаю в белорусскою столицу съехались более 500 ведущих ученых Союзного государства, стран СНГ, зарубежных научных организаций Европы и Азии. Среди почетных гостей из России – вице-президент Российской академии наук, нобелевский лауреат Жорес Алферов и председатель Сибирского отделения академик Александр Асеев, а также коллеги наших ученых из Украины, Азербайджана, Армении, Австрии, Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жорес Алферов, вице-президент Российской академии наук, председатель Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук, лауреат Нобелевской премии:

Сегодня, конечно, Беларусь, безусловно, один из лидеров на постсоветском пространстве, прежде всего потому, что белорусская экономика развивается на основе высоких технологий и высокотехнологичных отраслей промышленности. И здесь она не может обойтись без Белорусской академии наук. И я рад быть соучастником этого процесса.

Герберет Манг, экс-президент Австрийской Академии наук, заместитель директора Института механики материалов и структур Венского технологического университета:

Мы очень заинтересованы в укреплении академического сотрудничества с Беларусью. Это основная причина, почему я приехал в вашу страну. Я сам инженер-механик, но сейчас представляю всю Австрийскую академию наук, поэтому буду стремиться найти и другие точки для взаимодействия. Наиболее продвинутые направления в Австрийском академии – материаловедение, квантовая оптика, исследования в области механики. Поэтому именно в этих сферах я и ожидаю самых результативных переговоров.

О самых перспективных направлениях белорусской науки говорили и за круглым столом, и в кулуарах. Сегодня Академия наук Беларуси делает ставку на развитие нано- и биотехнологий. А фундаментальные и прикладные исследования должны стать ее брендом. Среди самых перспективных направлений – космические исследования, также разработки в области физики, химии, математики. В прикладных науках ставка будет делаться на машиностроение, аграрные и биотехнологии.

Посмотреть на результаты глобальной работы белорусских ученых можно в рамках выставки. Здесь представлено около 500 последних научно-технических разработок.

Акиф Ализаде, президент Национальной академии наук Азербайджана:

Мы уже работаем с Белорусской академией почти 10 лет. Совместные исследования. Сначала это были договора о взаимных намерениях и так далее, сегодня мы имеем совместные исследования, которые субсидируются и белорусской стороной, и азербайджанской стороной, имеются прекрасные совместные работы физиков, химиков, геологов, Института системы управления, имеются интересные работы у биохимиков.

Антон Наумовец, вице-президент Национальной академии наук Украины:

У нас традиционное и давнее сотрудничество в области исследования материалов, прежде всего. Поскольку и у нас, в Национальной академии наук Украины, это такая область, которая, можно сказать, на первом месте. Но теперь готовится у нас присуждение совместной премии трех Национальных академий наук: Украины, Беларуси и Молдовы.

24 января в стенах Академии наук чествовали ученых. Высшие награды – золотые медали – достались Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, а также заслуженному деятелю науки Беларуси Николаю Борисевичу.

На праздничный форум съехались более 500 ведущих ученых Союзного государства, СНГ, научных организаций Европы и Азии. Светила научного мира не только обменялись опытом, но и определили направления дальнейшего сотрудничества. Сама Академия наук Беларуси делает ставку на развитие нано- и биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Борисевич, почетный президента Национальной академии наук Беларуси, герой социалистического труда, академик:

Организация науки в масштабах Академии наук приносит большую пользу. Получают выдающиеся результаты в области физики, математики, биологии, технических наук.

Антон Наумовец, вице-президент Национальной академии наук Украины, академик:

Очень много интересных есть наработок и опыта работы, который следовало бы позаимствовать. Особенно, с точки зрения Украины, важно то, что в государстве Беларуси совместными усилиями ученых и Правительства, и Президентом создан благоприятный климат для инноваций.