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«Белавиа» снизила на 75% цены на билеты

02 ноября 2018 17:18
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Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик до конца зимнего расписания, то есть до 31 марта, вводит экспериментальные тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость билетов на некоторых направлениях снижена до 75%. Так, в Барселону, Париж, Милан и Лондон можно будет улететь всего за 35 евро. Полёт в обе стороны обойдётся чуть дороже.

«Белавиа» снизила на 75% цены на билеты-1

Для того, чтобы сделать такое выгодное приобретение, покупать билеты нужно только через собственный сайт компании, не менее чем за 45 дней до вылета. Руководство надеется, что акция понравится жителям Беларуси и послужит стимулом путешествовать из Минска чаще. Кроме того, проект станет реальным вкладом в развитие въездного туризма.

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# Авиакомпания # общество # Фотофакт

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