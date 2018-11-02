«Белавиа» снизила на 75% цены на билеты

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик до конца зимнего расписания, то есть до 31 марта, вводит экспериментальные тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость билетов на некоторых направлениях снижена до 75%. Так, в Барселону, Париж, Милан и Лондон можно будет улететь всего за 35 евро. Полёт в обе стороны обойдётся чуть дороже.

Для того, чтобы сделать такое выгодное приобретение, покупать билеты нужно только через собственный сайт компании, не менее чем за 45 дней до вылета. Руководство надеется, что акция понравится жителям Беларуси и послужит стимулом путешествовать из Минска чаще. Кроме того, проект станет реальным вкладом в развитие въездного туризма.

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