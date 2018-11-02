Новости Беларуси. 27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дом построили всего за 8 месяцев.

Всего же он рассчитан на 60 семей. В шаговой доступности от новостройки находятся поликлиника, школа-сад, большой продуктовый магазин.

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Сегодня действительно прекрасный праздник у нас на Стародорожской земле, потому что люди ждали. Каждый человек хочет получить свое жилье. И сегодня мы сдали прекрасный 60-квартирный жилой дом, в котором 27 семей многодетных, имеющих 96 детей, получили ключи.

За три года в Минской области более тысячи многодетных семей получили ключи от новых квартир. Сейчас в очереди на жилье еще почти 3,5 тысячи человек. С начала года только в Стародорожском районе для нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали три многоквартирных дома, еще столько же планируют построить.